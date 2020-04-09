КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карлос ФиерроНесостоявшиеся звезды. 15 вундеркиндов из Football Manager, не оправдавших надежд
  • 22:28
    • Месси опроверг слухи об интересе «Интера»
  • 22:00
    • Фетисов: В России полупустые стадионы и большие зарплаты. Есть смысл задуматься об этом
  • 19:27
    • Мужской чемпионат Европы перенесен на 2022 год
  • 18:57
    • РФБ и ФОНБЕТ запускают чемпионат России по кибербаскетболу
  • 18:39
    • Семин: Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах
    Все новости спорта

    Бабаев рассказал, по какой схеме ЦСКА сократил зарплаты игрокам

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о сокращении зарплат в столичном клубе на время пандемии коронавируса.

    Роман Бабаев
    Роман Бабаев

    «В принципе, договорились со всеми очень быстро, разве что возникли некоторые технические моменты, связанные с нюансами и правовым оформлением.

    В целом благодарны ребятам, что они достаточно быстро согласились.

    Схема сокращений следующая: март на 50%, апрель — на 60%. Как только начнутся тренировки, игроки начнут получать 70%, а как возобновятся официальные матчи — 100%.

    Добавлю, что в этой акции также приняли участие тренерский штаб и администрация основной команды и руководство клуба.

    Что касается остальных сотрудников, игроков, тренеров и членов административно-технического персонала остальных команд, подчеркиваю — не основной команды, их эти сокращения не коснутся», — цитирует функционера Sport24.ru.

    Добавим, что РПЛ приостановили до 31 мая из-за угрозы распространения коронавируса. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • На карантине. Чем клубы РПЛ заполняют вынужденную паузу?
  • 06/04/2020 в 03:53
    •
  • Прогноз
  • Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • 1.47
  • 17/04/2020 в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли «Неман» очки в домашнем матче?
  • «Неман» — «Белшина». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Неман» справится дома с аутсайдером?
  • Экспресс дня 10 апреля. Прогноз и ставки
  • 2.64
    •
  • Выиграет ли бронзовый призер у новичка высшего дивизиона?
  • «Файзканд» — «Регар-ТадАЗ». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Паоло Мальдини и Себастьяно Росс Футбол Вопреки прогнозам: В финале ЛЧ 1994-го года команду Кройфа разнес «Милан»Коронавирус никак не позволяет возобновиться еврокубковым матчам, поэтому вспомним об исторической игре 1994-го 14:240
  • 20:04
    • «Барселона» ищет варианты с трансфером защитника «Ман Сити»
  • 18:59
    • Эмери — кандидат на пост наставника «Милана»
  • 18:18
    • ЦСКА интересен полузащитник «Жилины»
    Футбол в Бурунди Футбол Никаких празднований и рукопожатий. В Бурунди решили продолжить игратьОфициально в стране зафиксировано всего три случая заражения коронавирусом 00:520
  • Экспресс дня

  • «Неман» справится дома с аутсайдером?
  • 2.64
    •
  • 22:59
    • Тарпищев: Общаюсь со всеми нашими сборными — никто не болеет коронавирусом
  • 22:45
    • Орлов: Представляете, каким будет «Зенит» через 100 лет?
  • 22:17
    • Слепышев отказался переходить в «Эдмонтон»
    АПЛ ждут огромные финансовые потери Футбол Английский футбол в опасности из-за коронавируса. На кону — безумные деньгиАнглийская Премьер-лига получит мощнейший финансовый удар, если сезон будет завершен досрочно Вчера в 17:310
  • 15:13
    • «Краснодар» и «Локомотив» интересуются форвардом «Янг Бойз»
  • 14:16
    • «Интеру» интересен защитник «Арсенала»
  • 12:04
    • Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.97
  • Прогноз на матч Неман — Белшина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.64
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Файзканд — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Слуцк — Витебск
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие