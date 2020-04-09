Бабаев рассказал, по какой схеме ЦСКА сократил зарплаты игрокам

Генеральный директор московского ЦСКАпрокомментировал информацию о сокращении зарплат в столичном клубе на время пандемии коронавируса.

«В принципе, договорились со всеми очень быстро, разве что возникли некоторые технические моменты, связанные с нюансами и правовым оформлением.

В целом благодарны ребятам, что они достаточно быстро согласились.

Схема сокращений следующая: март на 50%, апрель — на 60%. Как только начнутся тренировки, игроки начнут получать 70%, а как возобновятся официальные матчи — 100%.

Добавлю, что в этой акции также приняли участие тренерский штаб и администрация основной команды и руководство клуба.

Что касается остальных сотрудников, игроков, тренеров и членов административно-технического персонала остальных команд, подчеркиваю — не основной команды, их эти сокращения не коснутся», — цитирует функционера Sport24.ru.

Добавим, что РПЛ приостановили до 31 мая из-за угрозы распространения коронавируса. 0