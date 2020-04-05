«Слуцк» одержал волевую победу над «Ислочью»

В матче 3-го тура чемпионата Белоруссии «Слуцк» на выезде обыграл «Ислочь» — 3:2.

Счет на 16-й минуте открыл защитник «Слуцка» Сулейман Коанда. В самом начале второго тайма «Ислочь» отыгралась усилиями Александра Макася.

Менее чем через 15 минут Макась оформил дубль и вывел хозяев поля вперед.

Гости отыгрались усилиями Егора Семенова, а затем и вышли вперед — пенальти, принесший «Слуцку» победу реализовал форвард Абдул Гафар.

Российский игрок «Слуцка» Марат Бураев был удален в концовке встречи за две желтые карточки.

«Слуцк» одержал вторую победу в трех матчах и поднялся на второе место в таблице. «Ислочь», тоже имеющая шесть очков, опустилась на шестую строчку. 0