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    Матч Кубка России перенесен из-за неудовлетворительного состояния поля

    Футбол Кубок России Футбол России Шинник Урал
    Российский футбольный союз на своей странице в Twitter сообщил о переносе четвертьфинального матча Кубка России между «Шинником» и «Уралом».

    Газон стадиона в Ярославле
    Газон стадиона в Ярославле

    Газон на арене в Ярославле не подходит для игры в футбол.

    «Четвертьфинал Кубка России между "Шинником" и "Уралом" перенесен. Причина — неготовность поля на стадионе в Ярославле. Дата и место матча будут определены позднее», — говорится в сообщении.

    Пресс-служба «Урала» опубликовала фотографии, на которых показано состояние поля стадиона «Шинник» в Ярославле.

    Матч «Шинник» — «Урал» должен был пройти 4 марта и начаться в 18:30 по московскому времени.

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