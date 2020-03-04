Матч Кубка России перенесен из-за неудовлетворительного состояния поля

Российский футбольный союз на своей странице в Twitter сообщил о переносе четвертьфинального матча Кубка России между «Шинником» и «Уралом».

Газон на арене в Ярославле не подходит для игры в футбол.

«Четвертьфинал Кубка России между "Шинником" и "Уралом" перенесен. Причина — неготовность поля на стадионе в Ярославле. Дата и место матча будут определены позднее», — говорится в сообщении.

Пресс-служба «Урала» опубликовала фотографии, на которых показано состояние поля стадиона «Шинник» в Ярославле.

Матч «Шинник» — «Урал» должен был пройти 4 марта и начаться в 18:30 по московскому времени.

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