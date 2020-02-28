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    Рами: У Кокорина прекрасная история, к концу сезона она станет ещё лучше

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    Защитник Адиль Рами рассказал о решении продолжить карьеру в «Сочи» и поделился мнением о нападающем Александре Кокорине.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «У меня было несколько вариантов, в том числе в России, но когда услышал о "Сочи", принял решение за пять минут.

    Я боец по натуре, люблю соревноваться. Хочу показать здесь, на что способен.

    Меня приглашали в Катар, но я люблю и хочу играть в футбол. Уверен, у меня здесь всё получится, но посмотрим, как всё выйдет.

    Конечно, знаю Кокорина, у него прекрасная история. Думаю, к концу сезона она станет ещё лучше», — передаёт слова Рами «Чемпионат».

    Нынешний сезон француз начал в «Фенербахче». В феврале 34-летний игрок расторг контракт с турецким клубом и на правах свободного агента присоединился к «Сочи». 0

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