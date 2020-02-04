Спаллетти: Мне нужен еще один вызов

Бывший наставник «Интера»рассказал о своих планах на будущее. Tuttomercatoweb опубликовал интервью итальянца.

«Это был насыщенный год, непростой сезон. Если бы все зависело от меня, то я бы не переставал работать. Мне нужен еще один вызов, как это было в предыдущие годы. Я поработал в "Зените", затем в "Роме" и "Интере", где мы засучили рукава и выбрались из сложной ситуации.

Думаю, "Наполи" сделал хороший выбор, назначив Гаттузо. Это молодой, развивающийся тренер. Со мной оттуда не связывались. Были разговоры с "Миланом", но, как вы знаете, меня уволили. В "Интере" решили платить мне, чтобы я сидел дома, я это и делал. В этом была своя логика», — заявил Спаллетти.

Напомним, что Спаллетти был уволен с поста главного тренера «Интера» в конце прошлого сезона. 0