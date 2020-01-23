Определены даты и время матчей 1/4 финала Кубка России.

Определены даты и время матчей

«Спартак» и ЦСКА встретятся 4 марта, начало — в 19.30 по московскому времени. Также 4 марта состоится игра «Ахмат» — «Зенит» (начало — в 18.00). Победители этих противостояний встретятся в полуфинале.

5 марта проведут свои матчи «Шинник»— «Урал» (начало — в 18.30) и «Химки» — «Торпедо» (начало — в 19.30).

🏆 Стали известны точные даты и время проведения матчей 1/4 финала Олимп-Кубка России.

Матч «Шинник» — «Урал» пройдет в Ярославле в среду 4 марта и начнется в 18.30 по московскому времени.

В свою очередь, «Химки» и «Торпедо» сыграют на поле первых 5 марта в 19.30. pic.twitter.com/oQGC1Mzekf — ФНЛ (@FNLeague) 23 января 2020 г.

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