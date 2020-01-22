Кокорин отказывается переходить в «Сочи»

, отчим и агент нападающего «Зенита», высказался о ситуации с арендой игрока в «Сочи».

По его словам, Кокорин не собирается переходить в состав южан, несмотря на договоренность между клубами.

«Кокорин находится в подвешенном состоянии? По-моему, в подвешенном состоянии находятся те, кто отправляет его в "Сочи".

Думаю, что он туда не собирается не просто пока, а вообще не едет. Летом поедет на отдых.

Слова Медведева? Это ничего не меняет. Саша не собирается переходить в этот клуб», — приводит слова Логинова «Фонтанка».

Напомним, что «Зенит» принял решение отдать форварда в аренду «Сочи» до окончания сезона 2019/2020. 0