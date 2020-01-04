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    «Фулхэм» выбил «Астон Виллу» из Кубка Англии

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Астон Вилла Фулхэм Шеффилд Уэнсдей Брайтон энд Хоув Альбион Саутгемптон Хаддерсфилд Таун Уотфорд
    В 1/32 финала Кубка Англии «Фулхэм» одержал домашнюю победу над «Астон Виллой» со счетом 2:1.

    «Астон Вилла»
    «Астон Вилла»

    За хозяев отличились Антони Нока и Гарри Артер на 53-й и 74-й минутах, а единственный гол гостей забил Анвар Эль-Гази (64-я минута).

    Еще в одном матче «Брайтон» дома уступил «Шеффилд Уэнсдей» с результатом 0:1. Единственный гол на 65-й минуте забил вингер гостей Адам Рич.

    В параллельных встречах «Саутгемптон» одолел дома «Хаддерсфилд» со счетом 2:0, а «Норвич» выиграл в гостях у «Престон Норт Энд» с результатом 4:2.

    «Уотфорд» сыграл вничью с «Транмером» — 3:3, и теперь команды ждет переигровка. 0

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