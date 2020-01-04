«Фулхэм» выбил «Астон Виллу» из Кубка Англии

В 1/32 финала Кубка Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:1.

За хозяев отличились Антони Нока и Гарри Артер на 53-й и 74-й минутах, а единственный гол гостей забил Анвар Эль-Гази (64-я минута).

Еще в одном матче «Брайтон» дома уступил «Шеффилд Уэнсдей» с результатом 0:1. Единственный гол на 65-й минуте забил вингер гостей Адам Рич.

В параллельных встречах «Саутгемптон» одолел дома «Хаддерсфилд» со счетом 2:0, а «Норвич» выиграл в гостях у «Престон Норт Энд» с результатом 4:2.

«Уотфорд» сыграл вничью с «Транмером» — 3:3, и теперь команды ждет переигровка. 0