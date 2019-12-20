Непомнящий назвал клубы, удививших его в первой части сезона РПЛ

Известный российский специалист Валерий Непомнящий рассказал, какие клубы удивили его в первой половине сезона чемпионата России.

«По ходу первой части чемпионата было много неожиданностей. Отмечу яркое начало у "Рубина". Удивил и восхитил взлет "Тамбова" после ухода Александра Григоряна.

"Уфа" смогла подняться в таблице благодаря качествам Вадима Евсеева — дерзая, неуступчивая команда, как и сам тренер.

Стабильность "Зенита" говорит о том, что команда твердо стоит на ногах, не шарахается. И весной они справятся с чемпионством досрочно. Все же, 10 очков задел серьезный.

Но под еврокубки надо усилить качество игры и пригласить более сильных футболистов», — приводит слова Непомнящего «РИА Новости».

После 19 туров чемпионата России «Зенит» (45 очков) возглавляет турнирную таблицу РПЛ, второе место занимает «Краснодар» (35), замыкает тройку лучших «Ростов» (34). 0