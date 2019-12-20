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    Бомбардир «Зальцбурга» отправился на переговоры с «МЮ»

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    Нападающий «РБ Зальцбург» Эрлинг Холанд отправился в Англию, чтобы провести переговоры с «Манчестер Юнайтед», передает Stavanger Aftenblad.

    Эрлинг Холанд
    Эрлинг Холанд

    Отмечается, что вместе с 19-летним норвежцем в переговорах участвует его отец Альф-Инге.

    Ранее стало известно, что «красные дьяволы» является фаворитом в борьбе за Холанда. Конкурентами манкунианцев являются дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Милан».

    Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер работал с Эрлингом, когда возглавлял «Мольде». При 46-летнем специалисте футболист дебютировал за первую команду норвежского клуба.

    В текущем сезоне Холанн провел за «Зальцбург» 22 матча во всех турнирах, забил 28 голов и сделал семь результативных передач. 0

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