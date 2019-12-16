Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Фрагмент жеребьевки
uefa.com
По ее итогам соперником мадридского «Реала» стал «Манчестер Сити», «Атлетико» встретится с «Ливерпулем», а «Челси» — с «Баварией».
Полные результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов:
«Боруссия» Дортмунд — «Пари Сен-Жермен»,
«Реал» — «Манчестер Сити»,
«Аталанта» — «Валенсия»,
«Атлетико» — «Ливерпуль»,
«Челси» — «Бавария»,
«Лион» — «Ювентус»,
«Тоттенхэм» — «Лейпциг»,
«Наполи» — «Барселона».
Первые матчи 1/8 финала пройдут 18-19 и 25-26 февраля, а ответные — 10-11 и 17-18 марта 2020 года. 0