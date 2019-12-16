Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фрагмент жеребьевки uefa.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

По ее итогам соперником мадридского «Реала» стал «Манчестер Сити», «Атлетико» встретится с «Ливерпулем», а «Челси» — с «Баварией».

Полные результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Боруссия» Дортмунд — «Пари Сен-Жермен»,

«Реал» — «Манчестер Сити»,

«Аталанта» — «Валенсия»,

«Атлетико» — «Ливерпуль»,

«Челси» — «Бавария»,

«Лион» — «Ювентус»,

«Тоттенхэм» — «Лейпциг»,

«Наполи» — «Барселона».

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18-19 и 25-26 февраля, а ответные — 10-11 и 17-18 марта 2020 года. 0