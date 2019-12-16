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    Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

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    В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Фрагмент жеребьевки
    Фрагмент жеребьевки

    По ее итогам соперником мадридского «Реала» стал «Манчестер Сити», «Атлетико» встретится с «Ливерпулем», а «Челси» — с «Баварией».

  • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/2020
  • Онлайн жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ 2019/2020: когда матчи, кто с кем играет
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    • Полные результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов:

    «Боруссия» Дортмунд — «Пари Сен-Жермен»,
    «Реал» — «Манчестер Сити»,
    «Аталанта» — «Валенсия»,
    «Атлетико» — «Ливерпуль»,
    «Челси» — «Бавария»,
    «Лион» — «Ювентус»,
    «Тоттенхэм» — «Лейпциг»,
    «Наполи» — «Барселона».

    Первые матчи 1/8 финала пройдут 18-19 и 25-26 февраля, а ответные — 10-11 и 17-18 марта 2020 года. 0

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