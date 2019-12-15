«Атлетико» — «Осасуна»: счет матча 2:0, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 17-го тура испанской Примеры.

Счет в матче был открыт на 67-й минуте. Мадридцы заработали стандарт на правом фланге, Триппьер выполнил подачу в штрафную, а там упустили защитники Альваро Морату, который головой вогнал мяч в сетку.

На 75-й минуте хозяева перехватили мяч на чужой половине поля, в результате чего Сауль выскочил на рандеву с голкипером после передачи Мораты и спокойно послал мяч в сетку.

«Атлетико» с 29 очками поднялся на 4-е место в таблице Примеры. «Осасуна» с 23 очками на 10-м месте.