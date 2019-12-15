«Атлетико» — «Осасуна»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 67-й минуте. Мадридцы заработали стандарт на правом фланге, Триппьер выполнил подачу в штрафную, а там упустили защитники Альваро Морату, который головой вогнал мяч в сетку.
На 75-й минуте хозяева перехватили мяч на чужой половине поля, в результате чего Сауль выскочил на рандеву с голкипером после передачи Мораты и спокойно послал мяч в сетку.
«Атлетико» с 29 очками поднялся на 4-е место в таблице Примеры. «Осасуна» с 23 очками на 10-м месте.
Примера. 17-й тур
«Атлетико» — «Осасуна» — 2:0 (0:0)
Голы: Мората, 67 (1:0). Сауль, 75 (2:0)«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Санчес (Э.Эррера, 63), Коке, Сауль, Партей, Мората, Лемар (Корреа, 54), Жоау Феликс (Эрмосо, 82)«Осасуна»: С.Эррера, Ронкалья, Навас, Эступиньян, Дав.Гарсия, Мерида (Иньиго Перес, 79), Ойер (Лопес, 73), Брашанац, Торрес (Ибаньес, 73), Р.Гарсия, АвилаПредупреждения: Санчес, 26. С.Эррера, 53