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    «Атлетико» взял верх над «Осасуной»

    «Атлетико» — «Осасуна»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Осасуной» (2:0) в матче 17-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 67-й минуте. Мадридцы заработали стандарт на правом фланге, Триппьер выполнил подачу в штрафную, а там упустили защитники Альваро Морату, который головой вогнал мяч в сетку.

    На 75-й минуте хозяева перехватили мяч на чужой половине поля, в результате чего Сауль выскочил на рандеву с голкипером после передачи Мораты и спокойно послал мяч в сетку.

    «Атлетико» с 29 очками поднялся на 4-е место в таблице Примеры. «Осасуна» с 23 очками на 10-м месте.

    Примера. 17-й тур
    «Атлетико» — «Осасуна» — 2:0 (0:0)
    Голы: Мората, 67 (1:0). Сауль, 75 (2:0)«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Санчес (Э.Эррера, 63), Коке, Сауль, Партей, Мората, Лемар (Корреа, 54), Жоау Феликс (Эрмосо, 82)«Осасуна»: С.Эррера, Ронкалья, Навас, Эступиньян, Дав.Гарсия, Мерида (Иньиго Перес, 79), Ойер (Лопес, 73), Брашанац, Торрес (Ибаньес, 73), Р.Гарсия, АвилаПредупреждения: Санчес, 26. С.Эррера, 53
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