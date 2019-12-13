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    «Атлетико» поборется с «Интером» за футболиста «Челси»

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    Испанский «Атлетико» включился в борьбу за трансфер крайнего защитника «Челси» Маркоса Алонсо.

    Маркос Алонсо
    Маркос Алонсо

    Как сообщает COPE, «матрасники» желают арендовать 28-летнего футболиста с правом последующего выкупа — такая же схема была реализована при переходе из «Челси» в «Атлетико» Альваро Мораты.

    Главным конкурентом испанцевв борьбе за Алонсо станет миланский «Интер». Итальянский клуб тренирует Антонио Конте, под руководством которого Маркос заиграл в «Челси». Стоит отметить, что при Фрэнке Лэмпарде Алонсо потерял место в стартовом составе команды.

    Действующий контракт Алонсо с Челси рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне футболист провёл за «Челси» 13 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и двумя ассистами. 0

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