«Атлетико» поборется с «Интером» за футболиста «Челси»

Испанскийвключился в борьбу за трансфер крайнего защитника

Как сообщает COPE, «матрасники» желают арендовать 28-летнего футболиста с правом последующего выкупа — такая же схема была реализована при переходе из «Челси» в «Атлетико» Альваро Мораты.

Главным конкурентом испанцевв борьбе за Алонсо станет миланский «Интер». Итальянский клуб тренирует Антонио Конте, под руководством которого Маркос заиграл в «Челси». Стоит отметить, что при Фрэнке Лэмпарде Алонсо потерял место в стартовом составе команды.

Действующий контракт Алонсо с Челси рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне футболист провёл за «Челси» 13 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и двумя ассистами. 0