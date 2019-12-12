«Байер» — «Ювентус»: счет матча 0:2, обзор голов

Леверкузенскийпотерпел домашнее поражение от туринского(0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Д.

Счет в матче был открыт на 75-й минуте. Дибала прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил низом во вратарскую, где Роналду ударом в касание замкнул этот пас.

А уже в компенсированное время Дибала отпасовал низом на линию чужой штрафной, откуда Игуаин исполнил классный удар в ближний нижний угол ворот.

«Ювентус» с 16 очками вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе Д. «Байер» набрал 6 очков и стал третьем — леверкузенцы сыграют в плей-офф Лиги Европы.