ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах«Ливерпуль» продолжает защиту титула. «Красным» хватило двух минут, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ
  • 00:51
    • «Атлетико» обыграл «Локомотив» и вышел в 1/8 Лиги чемпионов
  • 01:07
    • «Олимпиакос» вырвал путевку в Лигу Европы
  • 01:02
    • «Реал» с трудом переиграл «Брюгге»
  • 01:00
    • ПСЖ отгрузил пять безответных мячей «Галатасараю»
  • 00:57
    • «Бавария» выиграла у «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    Голы Роналду и Игуаина принесли «Ювентусу» победу над «Байером»

    «Байер» — «Ювентус»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Лига чемпионов Ювентус Футбол Италии Байер Футбол Германии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Леверкузенский «Байер» потерпел домашнее поражение от туринского «Ювентуса» (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Д.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 75-й минуте. Дибала прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил низом во вратарскую, где Роналду ударом в касание замкнул этот пас.

    А уже в компенсированное время Дибала отпасовал низом на линию чужой штрафной, откуда Игуаин исполнил классный удар в ближний нижний угол ворот.

    «Ювентус» с 16 очками вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе Д. «Байер» набрал 6 очков и стал третьем — леверкузенцы сыграют в плей-офф Лиги Европы.

    Лига чемпионов. Группа D
    «Байер» (Германия) — «Ювентус» (Италия) — 0:2 (0:0)
    Голы: Роналду, 75. Игуаин, 90«Байер»: Храдецки, Л.Бендер, Драгович, С.Бендер, Синкгравен, Беллараби (Бэйли, 66), Демирбай (Баумгартлингер, 65), Арангис, Диаби, Хаверц, Аларио (Фолланд, 82)«Ювентус»: Буффон, Данилу, Мерих Демирал, Ругани, Де Шильо, Куадрадо (Мураторе, 90+3), Пьянич, Бернардески (Дибала, 66), Рабьо (Матюиди, 85), Игуаин, Криштиану Роналду
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Из князей в грязи. Провал в Лиссабоне оставил «Зенит» без евровесны
  • Вчера в 02:38
    •
  • Прогноз
  • «Хетафе» — «Краснодар»
  • 1.95
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лишит ли «Хетафе» краснодарских «быков» евровесны?
  • «Хетафе» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • На этот раз нулей на табло не будет
  • «Манчестер Юнайтед» — «АЗ Алкмар». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Как дебютирует Россия в Кубке Первого канала?
  • Россия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фредди Юнгберг Футбол Камбек начался с Мартинелли. «Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма»«Канониры» выиграли первый матч под руководством Фредди Юнгберга 10/12/2019 в 10:570
  • 22:54
    • «Шахтер» крупно проиграл «Аталанте» и вылетел из Лиги чемпионов
  • 20:47
    • Гаттузо возглавил «Наполи»
  • 20:35
    • Гендиректор «Зенита»: Трудно заиграть в еврокубках, если нет конкуренции в чемпионате
    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» Хоккей НХЛ. Голы Овечкина и Анисимова, две передачи Наместникова, 31 сейв ВарламоваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 декабря 10/12/2019 в 08:430
  • Экспресс дня

  • Останется ли Россия без евровесны?
  • 2.56
    •
  • 00:35
    • Сане отказал «Ман Сити» в продлении контракта
  • 00:29
    • Гасперини: Показали, что стиль игры «Аталанты» может приносить успех в Европе
  • 00:12
    • Белица: Горжусь тем, как загребское «Динамо» провело групповой этап
    Златан Ибрагимович Футбол Трансферный дайджест. 3—9 декабряГде продолжит карьеру Ибрагимович, на кого претендует ЦСКА, кто хочет подписать Кавани и другие трансферные новости последних дней 09/12/2019 в 20:420
  • 20:13
    • «Локомотив» крупно уступил «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА
  • 23:20
    • Дос Сантос: У Велы есть предложение от «Барселоны», это правда
  • 21:48
    • «Ювентус» ведет переговоры с Игуаином по продлению контракта
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие