«Байер» — «Ювентус»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 75-й минуте. Дибала прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил низом во вратарскую, где Роналду ударом в касание замкнул этот пас.
А уже в компенсированное время Дибала отпасовал низом на линию чужой штрафной, откуда Игуаин исполнил классный удар в ближний нижний угол ворот.
«Ювентус» с 16 очками вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе Д. «Байер» набрал 6 очков и стал третьем — леверкузенцы сыграют в плей-офф Лиги Европы.
Лига чемпионов. Группа D
«Байер» (Германия) — «Ювентус» (Италия) — 0:2 (0:0)
Голы: Роналду, 75. Игуаин, 90«Байер»: Храдецки, Л.Бендер, Драгович, С.Бендер, Синкгравен, Беллараби (Бэйли, 66), Демирбай (Баумгартлингер, 65), Арангис, Диаби, Хаверц, Аларио (Фолланд, 82)«Ювентус»: Буффон, Данилу, Мерих Демирал, Ругани, Де Шильо, Куадрадо (Мураторе, 90+3), Пьянич, Бернардески (Дибала, 66), Рабьо (Матюиди, 85), Игуаин, Криштиану Роналду