«Атлетико» — «Локомотив»: счет 1:0 после первого тайма, обзор гола

Московскийуступает мадридскому(0:1) после первого тайма гостевого матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Д.

Уже на первой минуте в ворота «Локо» был назначен пенальти. Прошла проникающая передача в штрафную, где Коченков бросился в ноги и сбил Фелиша.

Однако голкипер исправился. Триппьер с пенальти пробил сильно в угол — Антон угадал и рукой перевёл мяч в штангу.

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На 15-й минуте в ворота «Локо» вновь был назначен одиннадцатиметровый — Триппьер подключился к атаке и прострелил в штрафную, а мяч попал в Жемалетдинова, который сыграл рукой.

Жоау Фелиш с пенальти мощно пробил в нижний угол — Коченков взглядом проводил мяч.

На 26-й минуте Корреа сделал скидку в штрафную, Мората выиграл позицию у Чорлуки, выскочил один на один и покатил мяч мимо Коченкова. Однако гол был отменен из-за офсайда.

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В параллельном матче леверкузенский «Байер» на своем поле играет вничью с туринским «Ювентусом» — 0:0.

«Ювентус» вышел в плей-офф с первого места. «Атлетико» выйдет из группы, если победит «Локомотив». Или если «Байер» не обыграет «Ювентус».

«Байер» выйдет из группы, если победит «Ювентус», а «Атлетико» не обыграет «Локомотив». «Локомотив» не поднимется выше четвертого места. 0