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    «Севилья» обыграла «Карабах», АПОЭЛ приблизился к плей-офф

    Результаты матчей группы A

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    В пятом туре групповой стадии Лиги Европы «Севилья» добыла победу в матче с «Карабахом» (2:0). АПОЭЛ на выезде выиграл у «Дюделанжа» со счетом 0:2.

    Хесус Навас
    Хесус Навас

    «Севилья» забила на 61 минуте. Жиль сделал точный удар из-за пределов штрафной площади, однако мяч попал в защитника и дезориентировал вратаря.

    На 92 минуте «андалусийцы» удвоили преимущество. Это сделал Даббур.

    Лига Европы. 5 тур
    «Севилья» — «Карабах»
    Голы: 1:0 — 61 Хиль, 2:0 — 90 Даббур«Севилья»: Буну, Серджи Гомес, Эскудеро, Каррису, Гудель, Посо, Оливер Торрес (Мена, 68), Рони Лопеш (Хиль, 54), Эрнандес (Васкес, 62), Даббур, Мунир«Карабах»: Бегович, Гусейнов (Абдуллаев, 69), Аилтон, Медведев, Гусейнов, Мичел (Кинтана, 84), Гараев, Зубир, Ришард, Ромеро (Эмрели, 70), Мамедов

    АПОЭЛ без особых проблем набрал три очка и приблизился к плей-офф ЛЕ. Матич на 12 минуте вывел команду вперед, а затем на 43 минуте сделал результативную передачу, благодаря которой отметился Меркис.

    Лига Европы. 5 тур
    «Дюделанж» — АПОЭЛ
    Голы: 0:1 — 12, пенальти Матич, 0:2 — 43 Меркис«Дюделанж» Жубер, Колс, Лескуа, Бушуари (Беттайеб, 61), Шнель, Штольц (Покар, 77), Гаро, Синани, Морран, Бернье, Бугрин (Лави, 54)АПОЭЛ Белец, Меркис, Вурос, Савич, Иоанну (Яколиш, 66), Лукас, Михайлович, Генцоглу (Алеф, 46), Аль-Тамари, Матич, Халлениус (Де Винсенти, 84)Предупреждения: Савич (32), Бугрин (34), Морран (59), Михайлович (72), Вурос (81), Синани (90)Удаления: Вурос (83), Синани (90)

    «Севилья» набрала 15 очков и лидирует в группе. АПОЭЛ второй с 7 баллами. У «Карабаха» и «Дюделанжа» по 4 и 3 очка соответственно. 0

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