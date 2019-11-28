«Краснодар» — «Базель»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал домашнюю победу над швейцарским(1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы в группе С.

На 71-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Альдерете в собственной штрафной в подкате влетел в Ари.

Сам пострадавший с «точки» пробил в нижний угол ворот, голкипер не угадал и завалился в противоположную сторону.

Уже на пятой добавленной минуте Ари получил вторую желтую карточку и был удален.

Лига Европы . Группа C «Краснодар» (Россия) — «Базель» (Швейцария) — 1:0 (0:0) Гол: Ари, 72 — с пенальти«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Олссон (Уткин, 73), Газинский (Камболов, 82), Вилена, Сулейманов (Намли, 57), Ари, Вандерсон Масиэл«Базель»: Омлин, Видмер, Бергстрем, Альдерете, Риверос, Штокер (Пулулу, 86), Эрай Джемерт, Фрай, Кампо, Окафор (Буа, 85), Адеми (Артур Кабрал, 68)Предупреждения: Вандерсон Масиэл, 52. Газинский, 63. Ари, 73. Рамирес, 75. Мартынович, 90+3. Фрай, 90+3. Альдерете, 90+5Удаление: Ари, 90+5 (неспорт. повед., вторая ж.к.)

В другом матче группы С турецкий «Трабзонспор» потерпел домашнее поражение от испанского «Хетафе» — 0:1.

Единственный мяч был забит на 50-й минуте — отличился испанский нападающий Хайме Мата.

Лига Европы. Группа C «Трабзонспор» (Турция) — «Хетафе» (Испания) — 0:1 (0:0) Гол: Хайме Мата, 50«Трабзонспор» (Турция): Эрдже Кардешлер, Иванилду Фернандеш, Хоссейни (Кампи, 70), Абдуррахим Дурсун, Серкан Асан, Доган Эрдоган, Абдюлкадир Пармак, Керем Байкуш (Камил Черекчи, 89), Авдияй (Бехлюль Айдын, 59), Фыратджан Юзюм, Мухаммет Акпинар«Хетафе»: Чичисола, Ньом, Джене, Бруно Гонсалес, Оливера, Портильо, Фажр, Кенеди (Кукурелья, 86), Арамбарри, Хорхе Молина (Анхель, 62), Хайме Мата (Тимор, 73)Предупреждения: Хоссейни, 17. Серкан Асан, 41. Фажр, 64. Ньом, 75. Кукурелья, 90

«Базель» с 10 очками возглавляет группу С, «Хетафе» на втором месте, а «Краснодар» на 3-м — у команд по 9 баллов, «Трабзонспор» с 1 очком замыкает таблицу.

Групповой этап завершится 12 декабря. В последнем туре «Хетафе» примет на своем поле «Краснодар», а «Базель» дома встретится с «Трабзонспором». 0