«Зенит» выиграл у «Лиона» в Юношеской лиге УЕФА

Игроки «Зенита»
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Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 3:1.
Голами у победителей отличились Даниил Шамкин, Кирилл Косарев и Кирилл Кравцов.
«Зенит» набрал 4 очка, но занимает последнее место в своей группе. У «Лиона» — 9 очков и вторая позиция.
Юношеская лига УЕФА. Группа G
«Зенит» U-19 — «Лион» U-19 — 3:1 (2:0)
Голы: Шамкин, 19 (1:0). Косарев, 37 (2:0). Кравцов, 46 (3:0). Да Силва, 90+2 (3:1)Нереализованный пенальти: Щетинин, 74 (штанга)«Зенит» U-19: Одоевский, Вахания, Молчан, Смирнов (Бычков, 83), Прохин, Симутенков (Каргинов, 82), Кравцов, Щетинин, Шамкин (Князев, 45), Косарев, Ногтев (Симдянкин, 61)Предупреждения: Щетинин, 53. Прохин, 76