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    «Зенит» выиграл у «Лиона» в Юношеской лиге УЕФА

    Футбол Юношеская лига УЕФА Зенит Футбол России Лион Футбол Франции
    В пятом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Зенит» U-19 принимал сверстников из «Лиона» и одержал победу.

    Игроки «Зенита»
    Игроки «Зенита»

    Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 3:1.

    Голами у победителей отличились Даниил Шамкин, Кирилл Косарев и Кирилл Кравцов.

    «Зенит» набрал 4 очка, но занимает последнее место в своей группе. У «Лиона» — 9 очков и вторая позиция.

    Юношеская лига УЕФА. Группа G
    «Зенит» U-19 — «Лион» U-19 — 3:1 (2:0)
    Голы: Шамкин, 19 (1:0). Косарев, 37 (2:0). Кравцов, 46 (3:0). Да Силва, 90+2 (3:1)Нереализованный пенальти: Щетинин, 74 (штанга)«Зенит» U-19: Одоевский, Вахания, Молчан, Смирнов (Бычков, 83), Прохин, Симутенков (Каргинов, 82), Кравцов, Щетинин, Шамкин (Князев, 45), Косарев, Ногтев (Симдянкин, 61)Предупреждения: Щетинин, 53. Прохин, 76
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