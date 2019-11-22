«Тамбов» — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

Крыховяк оформил дубль
ФК «Локомотив»
Первый гол забил полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк на 29-й минуте. Спустя четыре минуты преимущество «железнодорожников» увеличил защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе, отправив мяч в свои ворота.
Еще до перерыва тамбовцы сократили отставание благодаря Владимиру Обухову, а в начале второго тайма равновесие восстановил Михаил Костюков. Победу «Локо» принес Крыховяк, который оформил дубль на 55-й минуте.
«Локомотив», набрав 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Тамбов» (17) — 14-е.
РПЛ. 17-й тур
«Тамбов» — «Локомотив» (Москва) — 2:3
Голы: Крыховяк, 29 (0:1). Ойеволе, 33 — в свои ворота (0:2). Обухов, 39 (1:2). Костюков, 47 (2:2). Крыховяк, 56 (2:3)«Тамбов»: Шелия, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Рыбин, Тетрашвили, Карасев (Часовских, 77), Костюков (Хосонов, 72), Чуперка, Килин, Обухов (Мамтов, 87)«Локомотив»: Гильерме, Хеведес, Мурило, Чорлука (Кверквелия, 46), Рыбус, Ал.Миранчук, Баринов, Крыховяк, Коломейцев, Ант.Миранчук, Эдер (Идову, 90+2)Предупреждения: Костюков, 35. Баринов, 65