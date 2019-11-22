ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Скандальный флагНеуважительно, неправильно, неблагородно? Мадридисты взбешены поступком Бейла
  • 22:26
    • СКА обыграл «Северсталь», «Йокерит» прервал серию московского «Динамо»
  • 22:00
    • «Куньлунь» обыграл «Нефтехимик»
  • 21:29
    • «Локомотив» в голевой перестрелке одолел «Тамбов»
  • 20:52
    • Роналду вне заявки на матч с «Аталантой»
  • 20:44
    • СМИ: Абрамович отказался от продажи «Челси»
    Все новости спорта

    «Локомотив» в голевой перестрелке одолел «Тамбов»

    «Тамбов» — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Локомотив Тамбов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Локомотив» победил «Тамбов» в гостевом матче 17-го тура Премьер-лиги — 3:2.

    Крыховяк оформил дубль
    Крыховяк оформил дубль

    Первый гол забил полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк на 29-й минуте. Спустя четыре минуты преимущество «железнодорожников» увеличил защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе, отправив мяч в свои ворота.

    Еще до перерыва тамбовцы сократили отставание благодаря Владимиру Обухову, а в начале второго тайма равновесие восстановил Михаил Костюков. Победу «Локо» принес Крыховяк, который оформил дубль на 55-й минуте.

    «Локомотив», набрав 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Тамбов» (17) — 14-е.

    РПЛ. 17-й тур
    «Тамбов» — «Локомотив» (Москва) — 2:3
    Голы: Крыховяк, 29 (0:1). Ойеволе, 33 — в свои ворота (0:2). Обухов, 39 (1:2). Костюков, 47 (2:2). Крыховяк, 56 (2:3)«Тамбов»: Шелия, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Рыбин, Тетрашвили, Карасев (Часовских, 77), Костюков (Хосонов, 72), Чуперка, Килин, Обухов (Мамтов, 87)«Локомотив»: Гильерме, Хеведес, Мурило, Чорлука (Кверквелия, 46), Рыбус, Ал.Миранчук, Баринов, Крыховяк, Коломейцев, Ант.Миранчук, Эдер (Идову, 90+2)Предупреждения: Костюков, 35. Баринов, 65
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Знал бы прикуп. Точилин оказался не готов к Премьер-лиге
  • Вчера в 19:24
    •
  • Прогноз
  • «Оренбург» — «Ахмат»
  • 1.75
  • Завтра в 11:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ продолжит побеждать
  • ПСЖ — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • «Боруссия» Д не станет громить аутсайдера чемпионата
  • «Боруссия» Д — «Падерборн». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • «Зенит» снова обыграть «Рубин»?
  • «Рубин» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Нью-Йорк Айлендерс» Хоккей НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Айлендерс», «Флорида» победила «Анахайм», «Сент-Луис» разгромил «Калгари»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 ноября 08:430
  • 18:44
    • Тайсон: Макгрегор никогда не победит Хабиба
  • 18:28
    • Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
  • 18:13
    • СМИ: «Ювентус» может заплатить 20 млн евро за Алексея Миранчука
    Александр Точилин Футбол Знал бы прикуп. Точилин оказался не готов к Премьер-лигеРеакция спортивных СМИ на тренерскую отставку в ФК «Сочи» Вчера в 19:240
  • Экспресс дня

  • «Барселона», «Бавария» и «Зенит» одержат дежурные победы
  • 3.20
    •
  • 21:12
    • Лэмпард никогда не будет работать в «Тоттенхэме»
  • 20:56
    • Россия гарантировала себе место в финальной части Кубка Дэвиса-2020
  • 20:31
    • Моуринью не против отпустить Эриксена в «Ювентус»
    Жозе Моуринью и Маурисио Почеттино Футбол Как Моуринью заменил Почеттино. «Тоттенхэм» пережил неспокойный день«Шпоры» доверили команду именитому специалисту Вчера в 16:450
  • 20:20
    • Моуринью ждут 2,3 млн евро за выход в Лигу чемпионов
  • 15:51
    • Воронов занимает третье место после короткой программы в Японии
  • 15:40
    • Хачанов проиграл Джоковичу в матче Кубка Дэвиса
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие