«Тамбов» — «Локомотив»: счет матча 2:3, обзор голов

победилв гостевом матче 17-го тура Премьер-лиги — 3:2.

Крыховяк оформил дубль ФК «Локомотив» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Первый гол забил полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк на 29-й минуте. Спустя четыре минуты преимущество «железнодорожников» увеличил защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе, отправив мяч в свои ворота.

Еще до перерыва тамбовцы сократили отставание благодаря Владимиру Обухову, а в начале второго тайма равновесие восстановил Михаил Костюков. Победу «Локо» принес Крыховяк, который оформил дубль на 55-й минуте.

«Локомотив», набрав 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Тамбов» (17) — 14-е.