Оздоев: Дзюба спокойно побьет бомбардирский рекорд в сборной России

Полузащитник «Зенита» и сборной Россиивыразил уверенность, что форвардспособен выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.

«Дзюба спокойно побьет этот рекорд. Он еще молод и будет долго играть за сборную. А тому, кто захочет превзойти его, придется очень долго работать», — приводят слова Оздоева «Известия».

Дзюба с 24 голами занимает третье место в списке лучших бомбардиров сборной России. Александр Кержаков (30) лидирует в списке, на втором месте значится Владимир Бесчастных (26).

Напомним, сборная России финишировала на втором месте в группе I квалификации к чемпионату Европы — 2020, набрав по итогам 10 туров 24 очка. Ранее стали известны два из трех соперников России по групповому этапу Евро-2020. За выход в плей-офф турнира с подопечными Станислава Черчесова поборются Бельгия и Дания. 0