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    Оздоев: Дзюба спокойно побьет бомбардирский рекорд в сборной России

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    Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев выразил уверенность, что форвард Артем Дзюба способен выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Дзюба спокойно побьет этот рекорд. Он еще молод и будет долго играть за сборную. А тому, кто захочет превзойти его, придется очень долго работать», — приводят слова Оздоева «Известия».

    Дзюба с 24 голами занимает третье место в списке лучших бомбардиров сборной России. Александр Кержаков (30) лидирует в списке, на втором месте значится Владимир Бесчастных (26).

    Напомним, сборная России финишировала на втором месте в группе I квалификации к чемпионату Европы — 2020, набрав по итогам 10 туров 24 очка. Ранее стали известны два из трех соперников России по групповому этапу Евро-2020. За выход в плей-офф турнира с подопечными Станислава Черчесова поборются Бельгия и Дания. 0

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