Саматта: Мы проиграли «Ливерпулю», но «Генк» показал хороший футбол

Али Мбвана Саматта
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«Мы проиграли, но наша команда показала хороший футбол. Мой гол мало что значит, ведь он не принес положительного результата.
Бриан Хейнен здорово подал угловой. Я уже забил с его "стандартов" много мячей. У нас хорошее взаимопонимание.
Не думаю, что можно быть чем-то довольным после поражения. Да, сыграли неплохо, но все равно уступили.
Впереди еще два важных матча, и мы сделаем все возможное, чтобы достойно закончить групповой этап», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0