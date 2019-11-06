Саматта: Мы проиграли «Ливерпулю», но «Генк» показал хороший футбол

Нападающий «Генка»прокомментировал поражение от(1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы проиграли, но наша команда показала хороший футбол. Мой гол мало что значит, ведь он не принес положительного результата.

Бриан Хейнен здорово подал угловой. Я уже забил с его "стандартов" много мячей. У нас хорошее взаимопонимание.

Не думаю, что можно быть чем-то довольным после поражения. Да, сыграли неплохо, но все равно уступили.

Впереди еще два важных матча, и мы сделаем все возможное, чтобы достойно закончить групповой этап», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0