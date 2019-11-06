«Ливерпуль» — «Генк»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче на 14-й минуте открыли хозяева. Милнер на грани с офсайдом получил передачу у левого края штрафной, далее прострелил во вратарскую, там пару рикошетом сыграли в пользу Вейналдума, пробившего точно под перекладину ворот.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
На 40-й минуте счет сравнялся. Подача Хейнена от угла поля получилась на ближний угол вратарской, куда набежал Самата и головой вколотил мяч в сетку ворот.
А на 53-й минуте Салах получил передачу на линии штрафной «Генка», отыграл чуть левее на Окслейд-Чемберлена, который резко развернулся и пробил в дальний угол ворот.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
После этих игр «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу с 9 очками, следом за ними идет «Наполи», у которого 8 очков. Третье место за собой удерживает «Зальцбург» (4 очка). Замыкает квартет E «Генк» — 1 очко.
В следующем туре «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Наполи», а «Генк» в Бельгии сыграет с «Зальцбургом». Обе игры состоятся 27 ноября.