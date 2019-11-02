«Борнмут» — «МЮ»: счет матча — 1:0, обзор гола

«Борнмут» — «МЮ»
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Автором единственного гола на 45-й минуте стал нападающий Джошуа Кинг, который принял мяч на грудь в штрафной «МЮ», затем перебросил двух оппонентов и отправил мяч в сетку.
У «МЮ» осталось 13 очков. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в таблице АПЛ занимают восьмое место. «Борнмут» набрал 16 очков и поднялся на шестую позицию.
АПЛ. 11-й тур
«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0 (1:0)
Гол: Кинг, 45«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Аке, С. Кук, Рико, Лерма, Биллинг, Кинг, Х. Уилсон (Л. Кук, 86), Фрэйзер, К. Уилсон«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака (Уильямс, 81), Фред, Перейра (Лингард, 68), Мактоминэй, Марсьяль, Рэшфорд, Джеймс (Гринвуд, 80)Предупреждения: Фред, 35. Лерма, 35. С. Кук, 55. Фрэйзер, 62. Линделеф, 64. Янг, 66. К. Уилсон, 90+1