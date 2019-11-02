«Борнмут» — «МЮ»: счет матча — 1:0, обзор гола

В одиннадцатом туре английской Премьер-лигина выезде играл с. Манкунианцы потерпели минимальное поражение.

Автором единственного гола на 45-й минуте стал нападающий Джошуа Кинг, который принял мяч на грудь в штрафной «МЮ», затем перебросил двух оппонентов и отправил мяч в сетку.

У «МЮ» осталось 13 очков. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в таблице АПЛ занимают восьмое место. «Борнмут» набрал 16 очков и поднялся на шестую позицию.