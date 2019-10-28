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    Гвардиола: Я думал, что с Месси мы выиграем всё

    Футбол Между тем
    Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал интервью Catalunya Radio, в котором он рассказал о взаимодействии с аргентинцев Лионелем Месси.

    Пеп Гвардиола и Лионель Месси
    Пеп Гвардиола и Лионель Месси

    «Мне говорили, что в молодёжной команде играет талантливый парень. Мне сказали, что он маленький, но забивает много голов и отлично владеет мячом. Я не знал его, но однажды увидел Лионеля с отцом в спортивном магазине. Он был таким маленьким и застенчивым, что я подумал: "Неужели он так хорош, как говорят?". Но мы успешно начали сезон, одержали победы со счётом 6:1 и 5:0, а Месси забил три гола. Я думал, что мы с ним выиграем всё.

    Очень сложно наслаждаться моментом, когда идёшь от игры к игре и находишься в процессе построения команды. Игроки начинали ладить, появлялась необходимая "химия", взаимопонимание. Со временем игроки начали понимать, кто был лучшим, и у них не возникало вопросов по распределению заработной платы. Всё налаживалось. В "Барселоне" играла группа друзей, которая часто ходила вместе на ужин. Эта команда знала, как пережить трудные времена вместе. Всё было чудесно, но груз ответственности не позволял нам наслаждаться результатами», — сказал Гвардиола в интервью. 0

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