Гвардиола: Я думал, что с Месси мы выиграем всё

Испанский тренер «Манчестер Сити»дал интервью Catalunya Radio, в котором он рассказал о взаимодействии с аргентинцев

«Мне говорили, что в молодёжной команде играет талантливый парень. Мне сказали, что он маленький, но забивает много голов и отлично владеет мячом. Я не знал его, но однажды увидел Лионеля с отцом в спортивном магазине. Он был таким маленьким и застенчивым, что я подумал: "Неужели он так хорош, как говорят?". Но мы успешно начали сезон, одержали победы со счётом 6:1 и 5:0, а Месси забил три гола. Я думал, что мы с ним выиграем всё.

Очень сложно наслаждаться моментом, когда идёшь от игры к игре и находишься в процессе построения команды. Игроки начинали ладить, появлялась необходимая "химия", взаимопонимание. Со временем игроки начали понимать, кто был лучшим, и у них не возникало вопросов по распределению заработной платы. Всё налаживалось. В "Барселоне" играла группа друзей, которая часто ходила вместе на ужин. Эта команда знала, как пережить трудные времена вместе. Всё было чудесно, но груз ответственности не позволял нам наслаждаться результатами», — сказал Гвардиола в интервью. 0