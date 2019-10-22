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    Белица: Доказали, что можем на равных играть с «Шахтером»

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    Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Белица прокомментировал ничью с «Шахтером» (2:2) в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Ненад Белица
    Ненад Белица

    «Я доволен тем, как играла моя команда. Думаю, мы могли добиться результата даже лучше, так как создали много хороших моментов, но счет 2:2 справедлив.

    Бруно Петкович не тренировался пять дней из-за травмы, и мы решили, что он острее сыграет при выходе на замену, нежели в качестве основного.

    Через две недели нам играть в Загребе с тем же соперником. Сделанного сегодня для победы не хватило, но я верю, что мы добьемся ее в следующей встрече.

    Мы можем на равных играть с командами, вроде "Шахтера" и "Аталанты". Сегодня мы это доказали», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Загребское «Динамо» положило конец серии из 14 поражений в гостевых матчах Лиги чемпионов. 0

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