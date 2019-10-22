Белица: Доказали, что можем на равных играть с «Шахтером»

Главный тренер загребского «Динамо»прокомментировал ничью с(2:2) в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я доволен тем, как играла моя команда. Думаю, мы могли добиться результата даже лучше, так как создали много хороших моментов, но счет 2:2 справедлив.

Бруно Петкович не тренировался пять дней из-за травмы, и мы решили, что он острее сыграет при выходе на замену, нежели в качестве основного.

Через две недели нам играть в Загребе с тем же соперником. Сделанного сегодня для победы не хватило, но я верю, что мы добьемся ее в следующей встрече.

Мы можем на равных играть с командами, вроде "Шахтера" и "Аталанты". Сегодня мы это доказали», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Загребское «Динамо» положило конец серии из 14 поражений в гостевых матчах Лиги чемпионов. 0