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    Сборная Чехии проиграла Северной Ирландии

    Чехия — Северная Ирландия: счет матча 2:3, обзор голов

    Товарищеские матчи Сборная Северной Ирландии Сборная Чехии
    Сборная Чехии уступила команде Северной Ирландии (2:3) в товарищеском матче, прошедшем в Праге.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Гости трижды забили еще до перерыва — дубль на 9-й и 40-й минутах оформил полузащитник Патрик Макнейр, еще один гол на 23-й минуте забил защитник Джонни Эванс.

    На 67-й минуте счет «размочил» Владимир Дарида, а еще минуту спустя отличился чешский хавбек «Спартака» Алекс Крал.

    Товарищеский матч
    Чехия — Северная Ирландия — 2:3 (0:3)
    Голы: Макнэйр, 9 (0:1). Дж.Эванс, 23 (0:2). Макнэйр, 40 (0:3). Дарида, 67 (1:3). Крал, 68 (2:3)Чехия: Павленка, Кудела, Ржезник, Симич (Челустка, 46), Крейчи (Масопуст, 75), Хушбауэр (Шик, 65), Копиц, Змрхал (Боржил, 46), Крал, Калвах (Дарида, 46), Крменчик (Ондрашек, 46)Северная Ирландия: Макговерн, Дж.Эванс, Каткарт, Маклафлин, Макнэйр, Флэнаган, Дэйвис (К.Эванс, 65), Даллас, Томпсон (Сэвилл, 65), Бойс (Магеннис, 71), Уайт (Макгинн, 87)Предупреждения: Макговерн, 84. Ондрашек, 90+3
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