Чехия — Северная Ирландия: счет матча 2:3, обзор голов

уступила команде(2:3) в товарищеском матче, прошедшем в Праге.

Гости трижды забили еще до перерыва — дубль на 9-й и 40-й минутах оформил полузащитник Патрик Макнейр, еще один гол на 23-й минуте забил защитник Джонни Эванс.

На 67-й минуте счет «размочил» Владимир Дарида, а еще минуту спустя отличился чешский хавбек «Спартака» Алекс Крал.