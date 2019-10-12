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    Дешам: Франции было очень важно победить Исландию

    Евро-2020 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Исландии
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча отборочного раунда Евро-2020 против Исландии (1:0).

    Дидье Дешам
    Дидье Дешам

    «Нам было очень важно победить в этой встрече. Это был сложный матч, хоть у нас были шансы забить второй мяч. Исландцы всегда опасны на стандартных положениях.

    Мы много владели мячом и могли извлечь больше пользы из моментов в концовке. Это хорошая победа перед следующей игрой», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

    Франция занимает второе место в таблице группы Н, уступая Турции по дополнительным показателям. Исландия идет на третьей позиции с 12 баллами.

    В следующем матче турнира Франция дома сыграет против Турции, а Исландия на своем поле встретится с Андоррой. 0

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