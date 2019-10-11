Российская «молодежка» ушла от поражения в матче отбора Евро-2021 с Польшей

Россия — Польша
РФС
В составе российской команды голами отметились Даниил Уткин (25-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (90+1).
За польскую сборную отличился Патрик Климала (45+1), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник сборной России Игорь Дивеев (10).
Сборная Польши, набрав семь очков, возглавляет турнирную таблицу группы 5. Российская команда, имея в активе пять очков, расположилась на второй строчке.
В следующем матче турнира сборная России в гостях сыграет с Эстонией, а Польша на своем поле примет команду Сербии.
Чемпионат Европы U21. Группа 5
Россия U21 — Польша U21 — 2:2 (1:2)
Голы: Дивеев, 10 — в свои ворота (0:1). Уткин, 25 (1:1). Клималя, 45+1 (1:2). Сулейманов, 90+1 (2:2)Россия U21: Максименко, Евгеньев, Дивеев, Круговой, Рассказов, Обляков, Уткин (Глушенков, 60), Умяров (Грулев, 86), Сулейманов, Чалов, Ломовицкий (Лесовой, 76)Польша U21: Грабара, Гумны, Валюкевич, Собоциньски, Пестка, Фила, Дзичек, Богуш (Модер, 86), Юзвяк, Клималя (Томчик, 67), Плахета (Бида, 75)Предупреждения: Евгеньев, 73. Томчик, 90. Глушенков, 90+2. Сулейманов, 90+2. Дзичек, 90+2. Валюкевич, 90+2