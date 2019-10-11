Российская «молодежка» ушла от поражения в матче отбора Евро-2021 с Польшей

Молодежная сборная России сыграла вничью в домашнем матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 (U-21) с командой Польши — 2:2.

В составе российской команды голами отметились Даниил Уткин (25-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (90+1).

За польскую сборную отличился Патрик Климала (45+1), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник сборной России Игорь Дивеев (10).

Сборная Польши, набрав семь очков, возглавляет турнирную таблицу группы 5. Российская команда, имея в активе пять очков, расположилась на второй строчке.

В следующем матче турнира сборная России в гостях сыграет с Эстонией, а Польша на своем поле примет команду Сербии.