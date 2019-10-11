ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стефано ПиолиТренер на сезон. Почему назначение Пиоли в «Милан» — ошибка
  • 21:01
    • Крал выйдет в стартовом составе Чехии против сборной Англии
  • 20:43
    • Сигурдссон сыграет в старте Исландии на матч с Францией
  • 20:29
    • Российская «молодежка» ушла от поражения в матче отбора Евро-2021 с Польшей
  • 19:17
    • Газзаев: Против Шотландии наша сборная имела полное преимущество
  • 18:31
    • «Фламенго» заинтересовался футболистом «Спартака»
    Все новости спорта

    Российская «молодежка» ушла от поражения в матче отбора Евро-2021 с Польшей

    Сборная России Футбол России Сборная Польши
    Молодежная сборная России сыграла вничью в домашнем матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 (U-21) с командой Польши — 2:2.

    Россия — Польша
    Россия — Польша

    В составе российской команды голами отметились Даниил Уткин (25-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (90+1).

    За польскую сборную отличился Патрик Климала (45+1), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник сборной России Игорь Дивеев (10).

    Сборная Польши, набрав семь очков, возглавляет турнирную таблицу группы 5. Российская команда, имея в активе пять очков, расположилась на второй строчке.

    В следующем матче турнира сборная России в гостях сыграет с Эстонией, а Польша на своем поле примет команду Сербии.

    Чемпионат Европы U21. Группа 5
    Россия U21 — Польша U21 — 2:2 (1:2)
    Голы: Дивеев, 10 — в свои ворота (0:1). Уткин, 25 (1:1). Клималя, 45+1 (1:2). Сулейманов, 90+1 (2:2)Россия U21: Максименко, Евгеньев, Дивеев, Круговой, Рассказов, Обляков, Уткин (Глушенков, 60), Умяров (Грулев, 86), Сулейманов, Чалов, Ломовицкий (Лесовой, 76)Польша U21: Грабара, Гумны, Валюкевич, Собоциньски, Пестка, Фила, Дзичек, Богуш (Модер, 86), Юзвяк, Клималя (Томчик, 67), Плахета (Бида, 75)Предупреждения: Евгеньев, 73. Томчик, 90. Глушенков, 90+2. Сулейманов, 90+2. Дзичек, 90+2. Валюкевич, 90+2
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Дзюба унизил Шотландию. Сборная России вплотную приблизилась к Евро-2020
  • 00:54
    •
  • Прогноз
  • Чехия — Англия
  • 2.26
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия снова устроит погром?
  • Чехия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Одержит ли Исландия свою первую победу над французами?
  • Исландия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Как быстро Португалия предрешит исход матча?
  • Португалия — Люксембург. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Маурисио Почеттино Футбол Нерешенные проблемы «Тоттенхэма». В январе их нужно устранитьВ лондонской команде намечается капитальный ремонт 14:250
  • 20:10
    • Бензема: Скоро заиграем на очень высоком уровне
  • 19:52
    • Инсайдер: Раньери возглавит «Сампдорию»
  • 19:05
    • Феллайни: МЮ поспешил с увольнением Моуринью
    Лэмпард успешно перестраивает «Челси» Футбол «Челси»: Лэмпард только в начале своей революцииКак команде удалось так сильно измениться за полгода? 06:470
  • Экспресс дня

  • Португалия и Турция пополнятся тремя очками
  • 2.47
    •
  • 21:32
    • Дубль Киселевича принес ЦСКА победу над «Ак Барсом»
  • 21:18
    • «Йокерит» дома обыграл минское «Динамо»
  • 20:37
    • «Парма» договорилась с Жервиньо о продлении контракта
    Лионель Месси Футбол Месси — лучший финишер в футболе. Кто стоит рядом?Бомбардиры европейского футбола — под углом модного статистического показателя «ожидаемые голы» Вчера в 19:420
  • 15:18
    • Защитник ЦСКА восстановился после перелома лодыжки
  • 14:47
    • Клопп признан лучшим тренером Премьер-лиги в сентябре
  • 14:34
    • Обамеянг — лучший игрок АПЛ в сентябре
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие