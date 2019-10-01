«Галатасарай» — ПСЖ: счет матча 0:1, обзор гола

Турецкийпотерпел домашнее поражение от(0:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

Единственный мяч был забит на 53-й минуте. Покатил Верратти в штрафную на Сарабию, который выскочил один на один с голкипером «Галатасарая», но вместо удара покатил поперек на Мауро Икарди, который расстреливал уже пустые ворота.

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Ранее в другом матче группы А мадридский «Реал» на своем поле сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» — 2:2.

Группа А: 1. ПСЖ — 6 очков, 2. «Брегге» — 2, 3. «Галатасарай» — 1, 4. «Реал» — 1.

В 3-м туре 22 октября «Брюгге» на своем поле примет «ПСЖ», а «Реал» на выезде сыграет с «Галатасараем».