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    Гол Икарди принес ПСЖ победу над «Галатасараем»

    «Галатасарай» — ПСЖ: счет матча 0:1, обзор гола

    Лига чемпионов ПСЖ Футбол Франции Галатасарай Календарь Лиги чемпионов
    Турецкий «Галатасарай» потерпел домашнее поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 53-й минуте. Покатил Верратти в штрафную на Сарабию, который выскочил один на один с голкипером «Галатасарая», но вместо удара покатил поперек на Мауро Икарди, который расстреливал уже пустые ворота.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Ранее в другом матче группы А мадридский «Реал» на своем поле сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» — 2:2.

    Группа А: 1. ПСЖ — 6 очков, 2. «Брегге» — 2, 3. «Галатасарай» — 1, 4. «Реал» — 1.

    В 3-м туре 22 октября «Брюгге» на своем поле примет «ПСЖ», а «Реал» на выезде сыграет с «Галатасараем».

    Лига чемпионов. Группа A
    «Галатасарай» (Турция) — «ПСЖ» (Франция) — 0:1 (0:0)
    Гол: Икарди, 52«Галатасарай» (Турция): Муслера, Мариану, Луйиндама, Маркан, Нагатомо (Эмер Байрам, 77), Беланда (Фегули, 62), Донк, Н`Зонзи, Сери, Бабел (Андоне, 64), Фалькао«ПСЖ» (Франция): Навас, Менье, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Маркиньюс, Гей, Верратти, Сарабия (Шупо-Мотинг, 70), Икарди (Мбаппе, 61), Ди Мария (Эррера, 83)Предупреждения: Икарди, 7. Ди Мария, 80. Маркан, 86. Эррера, 90+3
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