«Галатасарай» — ПСЖ: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
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Единственный мяч был забит на 53-й минуте. Покатил Верратти в штрафную на Сарабию, который выскочил один на один с голкипером «Галатасарая», но вместо удара покатил поперек на Мауро Икарди, который расстреливал уже пустые ворота.
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Ранее в другом матче группы А мадридский «Реал» на своем поле сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» — 2:2.
Группа А: 1. ПСЖ — 6 очков, 2. «Брегге» — 2, 3. «Галатасарай» — 1, 4. «Реал» — 1.
В 3-м туре 22 октября «Брюгге» на своем поле примет «ПСЖ», а «Реал» на выезде сыграет с «Галатасараем».
Лига чемпионов. Группа A
«Галатасарай» (Турция) — «ПСЖ» (Франция) — 0:1 (0:0)
Гол: Икарди, 52«Галатасарай» (Турция): Муслера, Мариану, Луйиндама, Маркан, Нагатомо (Эмер Байрам, 77), Беланда (Фегули, 62), Донк, Н`Зонзи, Сери, Бабел (Андоне, 64), Фалькао«ПСЖ» (Франция): Навас, Менье, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Маркиньюс, Гей, Верратти, Сарабия (Шупо-Мотинг, 70), Икарди (Мбаппе, 61), Ди Мария (Эррера, 83)Предупреждения: Икарди, 7. Ди Мария, 80. Маркан, 86. Эррера, 90+3