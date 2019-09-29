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    «Осасуна» в большинстве не справилась с «Леванте»

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    В матче 7-го тура чемпионата Испании «Осасуна» на выезде сыграла вничью с «Леванте» — 1:1.

    «Осасуна»
    «Осасуна»

    В начале первого тайма Жорже Эрнани вывел хозяев вперед, забив на 4-й минуте. Во второй половине Рубен Гарсия забил ответный гол на 57-й минуте.

    Отметим, что на 72-й минуте Эрнани получил вторую желтую карточку и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.

    После этой встречи у обеих команд стало по 7 очков.

    В следующем туре «Леванте» отправится в гости к «Леганесу», а «Осасуна» дома примет «Вильярреал».

    Примера. 7-й тур
    «Леванте» — «Осасуна» — 1:1 (1:0)
    Голы: Эрнани, 4 (1:0). Р.Гарсия, 57 (1:1)«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Постиго, Мирамон, Кампанья, Радойя, Рохер (Леон, 75), Моралес (Рочина, 76), Эрнани, Майораль (Коке, 85)«Осасуна»: Мартинес, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Мерида (Монкайола, 46), Ойер, Торрес, Р.Гарсия (Вильяр, 83), Лопес (Ибаньес, 83), АвилаПредупреждения: Эрнани, 18. Рохер, 61. Радойя, 82. Фернандес, 84. Леон, 90Удаление: Эрнани, 72
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