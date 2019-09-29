«Осасуна» в большинстве не справилась с «Леванте»

В матче 7-го тура чемпионата Испаниина выезде сыграла вничью с— 1:1.

В начале первого тайма Жорже Эрнани вывел хозяев вперед, забив на 4-й минуте. Во второй половине Рубен Гарсия забил ответный гол на 57-й минуте.

Отметим, что на 72-й минуте Эрнани получил вторую желтую карточку и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.

После этой встречи у обеих команд стало по 7 очков.

В следующем туре «Леванте» отправится в гости к «Леганесу», а «Осасуна» дома примет «Вильярреал».