«Осасуна» в большинстве не справилась с «Леванте»

В начале первого тайма Жорже Эрнани вывел хозяев вперед, забив на 4-й минуте. Во второй половине Рубен Гарсия забил ответный гол на 57-й минуте.
Отметим, что на 72-й минуте Эрнани получил вторую желтую карточку и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.
После этой встречи у обеих команд стало по 7 очков.
В следующем туре «Леванте» отправится в гости к «Леганесу», а «Осасуна» дома примет «Вильярреал».
Примера. 7-й тур
«Леванте» — «Осасуна» — 1:1 (1:0)
Голы: Эрнани, 4 (1:0). Р.Гарсия, 57 (1:1)«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Постиго, Мирамон, Кампанья, Радойя, Рохер (Леон, 75), Моралес (Рочина, 76), Эрнани, Майораль (Коке, 85)«Осасуна»: Мартинес, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Мерида (Монкайола, 46), Ойер, Торрес, Р.Гарсия (Вильяр, 83), Лопес (Ибаньес, 83), АвилаПредупреждения: Эрнани, 18. Рохер, 61. Радойя, 82. Фернандес, 84. Леон, 90Удаление: Эрнани, 72