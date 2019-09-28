Вальверде: Не знаю, как долго Месси будет отсутствовать

Главный тренерпрокомментировал травму капитана команды

«Не знаю, как долго он будет отсутствовать. Мы надеемся, что Месси скоро будет с командой. Травма несерьезная, это небольшое напряжение в мышце. На следующей неделе узнаем, как проходит восстановление», — цитирует Вальверде Goal.

Напомним, аргентинский форвард повредил лодыжку и был заменен после первого тайма матча с «Вильярреалом» (2:1).

Отметим, что матч против «подводников» стал первым для Месси в стартовом составе «сине-гранатовых» после травмы икроножной мышцы. 0