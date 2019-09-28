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    Вальверде: Не знаю, как долго Месси будет отсутствовать

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    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал травму капитана команды Лионеля Месси.

    Эрнесто Вальверде
    Эрнесто Вальверде

    «Не знаю, как долго он будет отсутствовать. Мы надеемся, что Месси скоро будет с командой. Травма несерьезная, это небольшое напряжение в мышце. На следующей неделе узнаем, как проходит восстановление», — цитирует Вальверде Goal.

    Напомним, аргентинский форвард повредил лодыжку и был заменен после первого тайма матча с «Вильярреалом» (2:1).

    Отметим, что матч против «подводников» стал первым для Месси в стартовом составе «сине-гранатовых» после травмы икроножной мышцы. 0

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