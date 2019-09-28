«Ювентус» — СПАЛ: счет матча 2:0, обзор голов

Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над СПАЛом (2:0) в матче шестого тура чемпионата Италии.

Хозяева открыли счет на 45-й минуте. На границе штрафной не подобрали сферу защитники СПАЛа. В касание тут же с разворота пробил Миралем Пьянич, уложив снаряд точно в левую «девятку».

А на 78-й минуте Пьянич покатил мяч на левый фланг. Оттуда выполнил подачу на правую штангу Дибала, и Криштиану Роналду с близкого расстояния просто расстрелял Беришу.

«Ювентус» с 16 очками временно возглавил турнирную таблицу серии А. СПАЛ с 3 очками на 19-м месте.

Напомним, что туринцы — соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. 0