«Ювентус» — СПАЛ: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Хозяева открыли счет на 45-й минуте. На границе штрафной не подобрали сферу защитники СПАЛа. В касание тут же с разворота пробил Миралем Пьянич, уложив снаряд точно в левую «девятку».
А на 78-й минуте Пьянич покатил мяч на левый фланг. Оттуда выполнил подачу на правую штангу Дибала, и Криштиану Роналду с близкого расстояния просто расстрелял Беришу.
«Ювентус» с 16 очками временно возглавил турнирную таблицу серии А. СПАЛ с 3 очками на 19-м месте.
Напомним, что туринцы — соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. 0