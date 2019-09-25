Пеп Гвардиола: Бернарду — фантастический человек

Наставникрешил вступиться за хавбека команды, которого подозревают в проявлении расизма. Напомним, что футболист опубликовал в соцсети фото, где он сравнилс мультипликационным персонажем.

«Честно говоря, я не знаю, что произойдёт. Им следует переключить внимание на что-то ещё, потому что они не знают, что за человек Силва. Бернарду — один из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал. Он говорит на четырёх или пяти языках, и это лучше всего показывает, насколько он открытый. А Менди вообще является одним из его лучших друзей. Они как братья.

Смысл картинки, которую опубликовал Силва, заключается не в цвете кожи. Он сфотографировал Бенжамена в детстве и связал с тем персонажем, и там действительно есть сходство. Если они хотят провести расследование и поговорить с Бернарду, думаю, он будет не против общения. Но сначала нужно понять, о каком человеке вы говорите.

С белыми людьми происходит много подобных случаев. Ты просто видишь персонажа, у которого похожее лицо, и публикуешь это в своей социальной сети. Думаю, ответ Менди снял все вопросы. Они всё время шутят друг над другом. Возможно, я лишь могу посоветовать им скрывать свои аккаунты. Если что-то произойдёт из-за этого случая, это будет ошибка. Бернарду — фантастический человек. Его случай никак не связан с вопросом цвета кожи, национальности или чего-либо ещё», — заявил Гвардиола в интервью Goal. 0