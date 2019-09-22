«Хетафе» — «Мальорка»: счет матча 4:2, обзор голов

в домашнем матче пятого тура испанской Примеры обыграл— 4:2.

Уже на 7-й минуте хозяева вышли вперед благодаря автоголу Иддрису Баба. На 33-й минуте Хорхе Молина реализовал пенальти и удвоил преимущество «городских». На 63-й минуте Аллан-Ромео Ньом довел дело до разгрома.

Гости сократили отставание до минимума усилиями Анте Будимира, оформившего дубль в течение семи минут.

Впрочем, последнее слово все равно осталось за хозяевами — на 84-й минуте Родригес Анхель установил окончательный результат.

Примера. 5-й тур «Хетафе» — «Мальорка» — 4:2 (2:0) Голы: 1:0 — 7, автогол Баба, 2:0 — 33, пенальти Молина, 3:0 — 63 Ньом, 3:1 — 70 Будимир, 3:2 — 77 Будимир, 4:2 — 84 Анхель Родригес«Хетафе»: Сория, Кабрера, Суарес, Ньом, Кукурелья (Кенеди, 89), Максимович, Арамбарри, Джейсон (Портильо, 82), Джене, Мата (Анхель Родригес, 66), Молина«Мальорка»: Рейна, Састре, Вальент, Баба (Лумор, 19), Кампос, Севилья (Кубо, 19), Баба, Дани Родригес (Алегрия, 71), Фебас, Лаго Джуниор, БудимирПредупреждения: Састре (32), Мата (45), Кабрера (48), Суарес (59), Фабри (60), Джейсон (61), Фебас (79), Баба (86), Лумор (86)

Для «Хетафе» эта победа стала первой в сезоне. В турнирной таблице Примеры он занимает 11-е место (6 очков), а «Мальорка» — 17-е (4 очка). 0