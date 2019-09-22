ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнПровал в Лестере. У «Тоттенхэма» наступил период застоя
  • 13:25
    • «Локомотив» на выезде одолел «Оренбург»
  • 13:07
    • Российские волейболистки обыграли Сербию на Кубке мира
  • 12:37
    • В ОКР отреагировали на возможное отстранение России от ОИ-2020
  • 12:09
    • «Манчестер Юнайтед» начнет переговоры с Погба о новом контракте
  • 08:23
    • Павлюченкова проиграла Осаке в финале турнира в Японии
    Все новости спорта

    «Хетафе» одержал первую победу в сезоне

    «Хетафе» — «Мальорка»: счет матча 4:2, обзор голов

    Примера Футбол Испании Хетафе Мальорка Календарь Примеры
    «Хетафе» в домашнем матче пятого тура испанской Примеры обыграл «Мальорку» — 4:2.

    Аллан-Ромео Ньом
    Аллан-Ромео Ньом

    Уже на 7-й минуте хозяева вышли вперед благодаря автоголу Иддрису Баба. На 33-й минуте Хорхе Молина реализовал пенальти и удвоил преимущество «городских». На 63-й минуте Аллан-Ромео Ньом довел дело до разгрома.

    Гости сократили отставание до минимума усилиями Анте Будимира, оформившего дубль в течение семи минут.

    Впрочем, последнее слово все равно осталось за хозяевами — на 84-й минуте Родригес Анхель установил окончательный результат.

    Примера. 5-й тур
    «Хетафе» — «Мальорка» — 4:2 (2:0)
    Голы: 1:0 — 7, автогол Баба, 2:0 — 33, пенальти Молина, 3:0 — 63 Ньом, 3:1 — 70 Будимир, 3:2 — 77 Будимир, 4:2 — 84 Анхель Родригес«Хетафе»: Сория, Кабрера, Суарес, Ньом, Кукурелья (Кенеди, 89), Максимович, Арамбарри, Джейсон (Портильо, 82), Джене, Мата (Анхель Родригес, 66), Молина«Мальорка»: Рейна, Састре, Вальент, Баба (Лумор, 19), Кампос, Севилья (Кубо, 19), Баба, Дани Родригес (Алегрия, 71), Фебас, Лаго Джуниор, БудимирПредупреждения: Састре (32), Мата (45), Кабрера (48), Суарес (59), Фабри (60), Джейсон (61), Фебас (79), Баба (86), Лумор (86)

    Для «Хетафе» эта победа стала первой в сезоне. В турнирной таблице Примеры он занимает 11-е место (6 очков), а «Мальорка» — 17-е (4 очка). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Кризис «Реала». Зидан вновь страдает в Мадриде
  • 18/09/2019 в 20:51
    •
  • Прогноз
  • «Валенсия» — «Леганес»
  • 1.61
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Динамо» у себя дома «Сочи»?
  • «Динамо» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «МЮ» вновь сыграет нерезультативно?
  • «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Продолжит ли «Рома» восхождение по таблице?
  • «Болонья» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Георгий Мелкадзе Футбол «Ростов» Карпина получил двушку от Мелкадзе и отпустил «Зенит»СМИ — о поражении «Ростова» от «Тамбова» 12:500
  • 14:53
    • «Хетафе» одержал первую победу в сезоне
  • 14:33
    • Крыховяку приятно получить награду лучшему игроку матча
  • 14:16
    • Семин указал на свободные пространства у соперника на флангах
    Томас Тухель Футбол ПСЖ готов сделать шаг вперед в Лиге чемпионовИгра против «Реала» продемонстрировала потенциал команды Тухеля Вчера в 16:280
  • Экспресс дня

  • Потеряет ли «Ливерпуль» первые очки в АПЛ?
  • 3.07
    •
  • 14:04
    • Федотов заявил об определенной досаде от результата
  • 13:53
    • Балотелли планирует сыграть на Евро-2020
  • 13:37
    • Марио Фернандес чувствует себя в России как дома
    Алексей Сутормин Футбол В Питере — пять! Сутормин сделал дубль в ворота своей бывшей командыРеакция СМИ на разгромную победу «Зенита» над «Рубином» Вчера в 22:580
  • 12:48
    • Касаткина прекратила борьбу на турнире в Ухане
  • 12:20
    • КХЛ дисквалифицировала форварда «Барыса» на два матча
  • 11:36
    • Марио Фернандес: Против «Краснодара» очень тяжело играть
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие