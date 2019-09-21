«Гранада» — «Барселона»: счет матча 2:0, обзор голов

В пятом туре испанской Примерыпринимала. Матч состоялся на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершился со счетом 2:0 (1:0).

Счет уже на 2-й минуте встречи открыл нигерийский хавбек «Гранады» Рамон Азиз. В середине второго тайма Альваро Вадильо, вышедший на замену за считанные минуты до этого, реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси начал встречу на скамейке запасных. В перерыве он вышел на поле вместо Карлеса Переса.

«Барселона» потерпела второе поражение в стартовых пяти турах и с 7 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Гранада» с 10 очками вышла на первое место в лиге, опережая по дополнительным показателям «Атлетико» и «Севилью».

В следующем туре «Гранада» в гостях сыграет с «Вальядолидом», «Барселона» дома будет принимать «Вильярреал». Обе встречи пройдут 24 сентября.