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    «Барселона» в гостях проиграла «Гранаде»

    «Гранада» — «Барселона»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В пятом туре испанской Примеры «Гранада» принимала «Барселону». Матч состоялся на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершился со счетом 2:0 (1:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет уже на 2-й минуте встречи открыл нигерийский хавбек «Гранады» Рамон Азиз. В середине второго тайма Альваро Вадильо, вышедший на замену за считанные минуты до этого, реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев.

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси начал встречу на скамейке запасных. В перерыве он вышел на поле вместо Карлеса Переса.

    «Барселона» потерпела второе поражение в стартовых пяти турах и с 7 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Гранада» с 10 очками вышла на первое место в лиге, опережая по дополнительным показателям «Атлетико» и «Севилью».

    В следующем туре «Гранада» в гостях сыграет с «Вальядолидом», «Барселона» дома будет принимать «Вильярреал». Обе встречи пройдут 24 сентября.

    Чемпионат Испании Лига 1 5-й тур
    «Гранада» — «Барселона» — 2:0 (1:0)
    Голы: Азиз, 2 (1:0). Вадильо, 66 — с пенальти (2:0)«Гранада»: Силва, Диас, Санчес, Дуарте, Нева, Монторо, Азиз, Эррера (Гоналон, 83), Мачис (Вадильо, 62), Сольдадо (Фернандес, 58), Пуэртас«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Фирпо (Фати, 46), Ракитич (Видаль, 62), Сержи Роберто, де Йонг, Перес (Месси, 46), Суарес, ГризманнПредупреждения: Суарес, 21. Пике, 45+4. Сольдадо, 48. Эррера, 49. Фернандес, 87
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