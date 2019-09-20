«Осасуна» — «Бетис»: счет матча 0:0

сыграла вничью св домашнем матче пятого тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на стадионе «Эль-Садар», завершилась со счетом 0:0.

Для памплонской команды эта ничья стала уже четвертой подряд в национальном первенстве.

Примера. 5-й тур «Осасуна» — «Бетис» — 0:0 «Осасуна»: Мартинес, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Мерида (Монкайола, 90), Ойер, Торрес, Р.Гарсия (Брандон, 78), Лопес (Ибаньес, 71), Авила«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Манди, Педраса, Эмерсон, Хави Гарсия, Гуардадо (Гутьеррес, 79), Каналес, Фекир (Алекс Морено, 73), Хуанми (Хоакин, 68), Борха ИглесиасПредупреждения: Манди, 4. Ойер, 9. Гуардадо, 24

В турнирной таблице Примеры «Осасуна» занимает восьмое место (7 очков), а «Бетис» — 13-е (5 очков). 0