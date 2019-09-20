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    «Осасуна» и «Бетис» победителя не определили

    «Осасуна» — «Бетис»: счет матча 0:0

    Примера Футбол Испании Осасуна Бетис Календарь Примеры
    «Осасуна» сыграла вничью с «Бетисом» в домашнем матче пятого тура испанской Примеры.

    Рубен

    Встреча, которая прошла на стадионе «Эль-Садар», завершилась со счетом 0:0.

    Для памплонской команды эта ничья стала уже четвертой подряд в национальном первенстве.

    Примера. 5-й тур
    «Осасуна» — «Бетис» — 0:0
    «Осасуна»: Мартинес, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Мерида (Монкайола, 90), Ойер, Торрес, Р.Гарсия (Брандон, 78), Лопес (Ибаньес, 71), Авила«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Манди, Педраса, Эмерсон, Хави Гарсия, Гуардадо (Гутьеррес, 79), Каналес, Фекир (Алекс Морено, 73), Хуанми (Хоакин, 68), Борха ИглесиасПредупреждения: Манди, 4. Ойер, 9. Гуардадо, 24

    В турнирной таблице Примеры «Осасуна» занимает восьмое место (7 очков), а «Бетис» — 13-е (5 очков). 0

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