«Севилья» крупно обыграла «Карабах», АПОЭЛ уступил «Дюделанжу»

Счет в матче гости открыли на 62-й минуте. Чичарито прямым ударом со штрафного с двадцати трёх метров послал мяч над стенкой точно в левую «девятку». Прыжок Беговича оказался бесполезным.
На 78-й минуте Банега вывел Мунира один на один с голкипером «Карабаха». Эль-Хаддади с линии штрафной площади отправил мяч над Беговичем в сетку.
А на 85-й минуте Посо справа навесил на дальнюю штангу. Васкес сделал скидку на Оливера Торреса, который в падении через себя с линии вратарской площади пробил в дальний угол.
В другом матче группы А кипрский АПОЭЛ на своем поле уступил люксембургскому «Дюделанжу» — 3:4.
Счет в матче открыли гости — на 36-й минуте отличился хавбек Данель Синани, а на 51-й минуте бельгийский форвард Антуан Бернье удвоил преимущество «Дюделанжа».
Киприоты не только отыгрались, но и вышли вперед — за четыре минуты.
На 54-й минуте счет «размочил» сербский форвард Андрия Павлович, спустя две минуты Томас Себастьян Де Винсенти сравнял счет, реализовав пенальти, а еще две минуты спустя Павлович оформил дубль.
«Дюделанж» отыгрался на 72-й минуте, благодаря голу немецкого хавбека Доминика Штольца, а на 82-й минуте Данель Синани оформил дубль и принес гостям победу.
Во втором туре группы А «Севилья» на своем поле примет АПОЭЛ, а «Карабах» отправится в гости к «Дюделанжу». Матчи пройдут 3 октября. 0