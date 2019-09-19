«Севилья» крупно обыграла «Карабах», АПОЭЛ уступил «Дюделанжу»

Испанскаяодержала гостевую победу над азербайджанским(3:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе А.

Счет в матче гости открыли на 62-й минуте. Чичарито прямым ударом со штрафного с двадцати трёх метров послал мяч над стенкой точно в левую «девятку». Прыжок Беговича оказался бесполезным.

На 78-й минуте Банега вывел Мунира один на один с голкипером «Карабаха». Эль-Хаддади с линии штрафной площади отправил мяч над Беговичем в сетку.

А на 85-й минуте Посо справа навесил на дальнюю штангу. Васкес сделал скидку на Оливера Торреса, который в падении через себя с линии вратарской площади пробил в дальний угол.

Лига Европы. Группа A «Карабах» (Азербайджан) — «Севилья» (Испания) — 0:3 (0:0) Голы: Эрнандес, 62 (0:1). Эль-Хаддади, 78 (0:2). Оливер Торрес, 85 (0:3)«Карабах» (Азербайджан): Бегович, Б.Гусейнов, Медведев, А.Гусейнов, Аилтон, Мичел, Гараев (Ибрагимли, 85), Ришард Алмейда, Зубир, Хайме Ромеро (Кинтана, 77), Гуйе (Абдуллаев, 67)«Севилья»: Вацлик, Эскудеро, Кунде, Диегу Карлос, Гудель, Васкес, Оливер Торрес (Даббур, 86), Хоан Хордан (Рони Лопеш, 58), Посо, Эрнандес (Банега, 72), Эль-ХаддадиПредупреждения: Аилтон, 36. Медведев, 73. Гудель, 90+2

В другом матче группы А кипрский АПОЭЛ на своем поле уступил люксембургскому «Дюделанжу» — 3:4.

Счет в матче открыли гости — на 36-й минуте отличился хавбек Данель Синани, а на 51-й минуте бельгийский форвард Антуан Бернье удвоил преимущество «Дюделанжа».

Киприоты не только отыгрались, но и вышли вперед — за четыре минуты.

На 54-й минуте счет «размочил» сербский форвард Андрия Павлович, спустя две минуты Томас Себастьян Де Винсенти сравнял счет, реализовав пенальти, а еще две минуты спустя Павлович оформил дубль.

«Дюделанж» отыгрался на 72-й минуте, благодаря голу немецкого хавбека Доминика Штольца, а на 82-й минуте Данель Синани оформил дубль и принес гостям победу.

Лига Европы. Группа A АПОЭЛ (Кипр) — «Дюделанж» (Люксембург) — 3:4 (0:1) Голы: Синани, 36 (0:1). Бернье, 51 (0:2). Павлович, 54 (1:2). Де Винсенти, 56 — с пенальти (2:2). Павлович, 58 (3:2). Штольц, 72 (3:3). Синани, 82 (3:4)АПОЭЛ (Кипр): Белец, Меркис, Иоанну, Гентзоглу, Де Винсенти (Эфрем, 76), Матич, Яколиш (Жоаузинью, 46), Михайлович, Лукас Соуза (Аль-Таамари, 46), Безяк, Павлович«Дюделанж»: Жубер, Шнелль, Кирш (Лесквой, 63), Бушуари, Покар, Штольц (Колс, 90+3), Гарос, Моррен, Синани, Бернье, Менди (Лави, 67)Предупреждения: Моррен, 28. Лесквой, 66. Гентзоглу, 87

Во втором туре группы А «Севилья» на своем поле примет АПОЭЛ, а «Карабах» отправится в гости к «Дюделанжу». Матчи пройдут 3 октября. 0