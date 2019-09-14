«Вильярреал» на выезде крупно обыграл «Леганес»

Фрагмент матча
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Дублем в матче отметился форвард «подводников» Херард Морено, а еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «огурцов» Жонатан Сильва.
«Вильярреал» с пятью очками и занимает шестое место в турнирной таблице Примеры, «Леганес» очков не набрал и замыкает таблицу.
Чемпионат Испании. Примера. 4-й тур
«Леганес» — «Вильярреал» — 0:3 (0:2)
Голы: Морено, 26 (0:1). Сильва, 39 — в свои ворота (0:2). Морено, 90+3 (0:3)«Леганес»: Сориано, Сиовас, Сильва, Бустинса (Эрасо, 82), Авазьем, Рубен Перес, Меса, Оскар Родригес (Руибаль, 62), Брэйтуэйт, Эн-Несири (Каррильо, 46), Арнаис«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья, Касорла (Пенья, 63), Иборра, Мойсес Гомес (Онтиверос, 88), Замбо, Бакка (Токо-Экамби, 76), МореноПредупреждения: Рубен Перес, 81. Меса, 84