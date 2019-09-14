«Вильярреал» на выезде крупно обыграл «Леганес»

В матче четвертого тура чемпионата Испаниив гостях крупно обыграл— 3:0 (2:0).

Фрагмент матча twitter.com/villarrealcf 1000 Фрибет для всех Забрать!

Дублем в матче отметился форвард «подводников» Херард Морено, а еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «огурцов» Жонатан Сильва.

«Вильярреал» с пятью очками и занимает шестое место в турнирной таблице Примеры, «Леганес» очков не набрал и замыкает таблицу.