Федотов: Наши боги — наши болельщики, которые приходят на стадион и страстно нас поддерживают

На официальном сайте клубапоявилось интервью главного тренера команды Владимира Федотова, в котором он поделился своим мнением о родных болельщиках.

«В этих восьми матчах у нас был шанс не проиграть. Мы не хуже играли, чем в прошлом сезоне. Где-то немного не везло, где-то немного не хватило фарта, мастерства. "Оренбург" создавал голевые моменты, забивал голы. Также скажу, что в прошлом году нам забивали красивые голы в Ростове, Туле, в игре с ЦСКА. При минимальных моментах мы получали по два гола. Что бы там ни говорили, фарт нужен. Также нужно усердно трудиться, быть уверенными в своих силах. Наши боги — наши болельщики, которые приходят на стадион и страстно нас поддерживают», — заявил Федотов в своем интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что 15 сентября команде предстоит встретиться в своих стенах с «Рубином». Матч 9 тура РПЛ начнется в 14:00 по московскому времени. 0