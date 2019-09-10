Гол Мака помог Словакии обыграть Венгрию

на выезде обыграла(2:1) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Е.

Счет в матче на 40-й минуте открыл словацкий хавбек «Зенита» Роберт Мак. На 50-й минуте Доминик Собослаи сравнял счет, но шесть минут спустя Роберт Боженик принес гостям победу.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа E Венгрия — Словакия — 1:2 (0:1) Голы: Мак, 40 (0:1). Собослои, 50 (1:1). Боженик, 56 (1:2)Венгрия: Гулачи, Кадар, Орбан, Барат, Джуджак, Ловренчич (Беше, 30), А.Надь (Паткаи, 65), Кляйнхайслер (Холендер, 85), Шоллои, Собослои, СолоиСловакия: Дубравка, Шатка, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Хамшик, Куцка (Грегуш, 85), Мак (Гараслин, 86), Руснак, Лоботка, Боженик (Дюриш, 77)Предупреждения: Собослои, 6. Шатка, 12. Джуджак, 19. Вавро, 41. Солои, 53. Барат, 54. А.Надь, 59. Паткаи, 69

Поражение венгров сохранило для Хорватии лидерство в группе. Вице-чемпионы мира потеряли очки во встрече с Азербайджаном (1:1).

У словацкой команды на счету 9 очков и третья строчка в таблице. Столько же в активе и у венгерской сборной, которая занимает второе место благодаря дополнительным показателям. 0