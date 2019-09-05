Издание «Бизнес Online» опубликовало данные о премиальных выплатах для игроков в клубах РПЛ.

Назван размер премиальных футболистов в клубах РПЛ globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Лидирует по этому показателю действующий чемпион «Зенит», который платит футболистам по девять тысяч евро (656 тысяч рублей) за победу.

В тройке самых щедрых кубов также находятся «Ростов» (500 тысяч за победу) и «Оренбург» (450 тысяч за победу).

Премиальные в «Спартаке» до этого сезона составляли пять тысяч евро за победу, но по итогам сезона-2019/20 игроки получат бонусы только в случае попадания в топ-3. В «Рубине» так же платят премии только за итоговое место в турнирной таблице.

Аналогичного подхода придерживаются в «Краснодаре» (1,5 миллиона рублей за место в ЛЧ) и ЦСКА (за место в тройке). В «Динамо» за попадание в зону еврокубков игроки получат бонус, который составит до 50% от годового оклада.

В «Локомотиве» — 350 тысяч, в «Сочи» — 350 тысяч. В тульском «Арсенале», «Крыльях Советов», «Урале», «Уфе» и «Тамбове» за победу полагается 300 тысяч рублей. В «Ахмате» платят 150 тысяч за домашнюю победу и 250 тысяч — за гостевую. 0