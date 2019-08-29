«Копенгаген» проиграл «Риге», но пробился в групповую стадию ЛЕ

Единственный мяч на 75-й минуте забил датский хавбек Фелипе Брисола.
По сумме двух встреч в групповую стадию турнира прошел датский клуб, завершивший первый матч со счетом 3:0.
В другом матче борисовский БАТЭ на своем поле переиграл «Астану» (2:0).
В составе белорусской команды голами отметились Максим Скавыш (6-я минута) и Евгений Яблонский (85).
Первый матч, который прошел в Казахстане, завершился победой «Астаны» со счетом 3:0. Таким образом по сумме двух встреч в групповой этап вышла казахстанская команда.
Шотландский «Селтик» после победы дома переиграл АИК и в гостях с разгромным счетом (4:1).
В параллельном матче ПСВ добился уверенной победы над «Аполлоном» (4:0) и прошел в групповую стадию еврокубка после еще одного разгрома в первой игре. 0