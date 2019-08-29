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    «Копенгаген» проиграл «Риге», но пробился в групповую стадию ЛЕ

    Лига Европы Копенгаген БАТЭ ПСВ Селтик Календарь Лиги Европы
    Латвийская «Рига» одержала домашнюю победу над датским «Копенгагеном» (1:0) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

    «Копенгаген»
    «Копенгаген»

    Единственный мяч на 75-й минуте забил датский хавбек Фелипе Брисола.

    По сумме двух встреч в групповую стадию турнира прошел датский клуб, завершивший первый матч со счетом 3:0.

    В другом матче борисовский БАТЭ на своем поле переиграл «Астану» (2:0).

    В составе белорусской команды голами отметились Максим Скавыш (6-я минута) и Евгений Яблонский (85).

    Первый матч, который прошел в Казахстане, завершился победой «Астаны» со счетом 3:0. Таким образом по сумме двух встреч в групповой этап вышла казахстанская команда.

    Шотландский «Селтик» после победы дома переиграл АИК и в гостях с разгромным счетом (4:1).

    В параллельном матче ПСВ добился уверенной победы над «Аполлоном» (4:0) и прошел в групповую стадию еврокубка после еще одного разгрома в первой игре. 0

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