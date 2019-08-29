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    Тренер «Крыльев Советов» дисквалифицирован на два матча

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    Тренер вратарей «Крыльев Советов» Виктор Гаус дисквалифицирован на два матча чемпионата России за инцидент с судейской бригадой в подтрибунном помещении после встречи седьмого тура РПЛ со «Спартаком».

    Виктор Гаус

    Об этом рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    «После матча произошел инцидент в подтрибунном помещении. Тренер по работе с вратарями Виктор Гаус оскорбил судейскую бригаду с использованием нецензурных выражений.

    Непосредственно Гаус сегодня участвовал в заседании по видеосвязи, принес извинения, признал свою вину. Это первое нарушение у Гауса как у тренера, да и как игрока — тоже.

    "Крылья Советов" просили применить минимальные наказания и не применять штраф. Мы пошли на встречу клубу, применили наказание — дисквалификация на два матча, но без штрафа», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс». 0

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