Тренер «Крыльев Советов» дисквалифицирован на два матча

Тренер вратарей «Крыльев Советов»дисквалифицирован на два матча чемпионата России за инцидент с судейской бригадой в подтрибунном помещении после встречи седьмого тура РПЛ со «Спартаком».

Об этом рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«После матча произошел инцидент в подтрибунном помещении. Тренер по работе с вратарями Виктор Гаус оскорбил судейскую бригаду с использованием нецензурных выражений.

Непосредственно Гаус сегодня участвовал в заседании по видеосвязи, принес извинения, признал свою вину. Это первое нарушение у Гауса как у тренера, да и как игрока — тоже.

"Крылья Советов" просили применить минимальные наказания и не применять штраф. Мы пошли на встречу клубу, применили наказание — дисквалификация на два матча, но без штрафа», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс». 0