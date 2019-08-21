Криштиану Роналду: Я одержим успехом

В своем интервью изданию Tuttosportрассказал, что держит его в большом футболе.

«Я выиграл очень много трофеев. И много раз, когда мне не удавалось победить, я чувствовал, что это было правильно. Иногда я чувствовал обратное. Кто бы ни выиграл, это всегда верно.

Я один из лучших в своей профессии и уже вошел в историю футбола. То, что мы с Месси единственные, кому удалось выиграть по пять "Золотых мячей", — неслучайно.

Я одержим успехом. Это моя работа, но, если я не выигрываю, то это не конец света. И у меня до сих пор есть мотивация попытаться заявить о себе снова как на командном, так и на индивидуальном уровне. Если бы у меня ее не было, то я бы уже остановился», — заявил Роналду.

Помимо этого португалец отметил, что вперед его двигает жажда к победам. Для него футбол — это настоящая работа и он пытается быть трудолюбивым. 0