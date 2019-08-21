Краневиттер может перейти в «Болонью»

Аргентинский хавбекзаинтересовал итальянскую. Футболист может уехать из Санкт-Петербурга уже этим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как отмечает издание, «Болонья» собирается приобрести новых исполнителей для усиления центральной линии. В список целей «красно-синих» попал и 26-летний полузащитник «Зенита».

До этого Краневиттер неоднократно заявлял о том, что желает уйти из «Зенита» и продолжить карьеру в другой команде. Якобы ним интересовались «Дженоа» и «Галатасарай».

Напомним, что в составе «сине-бело-голубых» футболист оказался в позапрошлом году. За него «питерцы» отдали 8 млн евро мадридскому «Атлетико». 0