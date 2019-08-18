«Уфа» — «Ростов»: счет матча 2:0, обзор голов

Сильвестр Игбун
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Встреча, состоявшаяся в Уфе на стадионе «Нефтяник», завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0 (1:0).
Счет был открыт на 40-й минуте. Автором гола стал Сильвестр Игбун, которому ассистировал Александр Пуцко. На 79-й минуте «Уфа» увеличила разрыв в счете благодаря голу Игбуна, который оформил дубль.
Таким образом, команда Валерия Карпина потерпела первое поражение в сезоне, а единственным клубом, который не проигрывал в текущем розыгрыше РПЛ, остался «Зенит».
«Уфа» с семью очками поднялась на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (11 баллов) остался на третьей позиции.
В седьмом туре «Уфа» на своем поле 24 августа сыграет с лидером РПЛ «Зенитом». «Ростову» предстоит домашняя встреча с «Рубином» (25 августа).
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур
«Уфа» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:0 (1:0)
Голы: Игбун, 40 (1:0). Игбун, 79 (2:0)«Уфа»: Беленов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Сухов, Фомин, Карп, Емельянов (Голубев, 77), Алиев (Йокич, 62), Гиоргобиани, Игбун (А.В.Козлов, 82)«Ростов»: Песьяков, А.А.Козлов, Сигурдссон, Чистяков (Хаджикадунич, 75), Е.Чернов, Ионов, Норманн, Глебов, Попов (Еременко, 46), Зуев (Саплинов, 56), ШомуродовПредупреждения: Глебов, 18. Емельянов, 22. Песьяков, 40. Сигурдссон, 74. Сухов, 90. Йокич, 90+4