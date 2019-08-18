«Уфа» — «Ростов»: счет матча 2:0, обзор голов

нанесла поражениев матче шестого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, состоявшаяся в Уфе на стадионе «Нефтяник», завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0 (1:0).

Счет был открыт на 40-й минуте. Автором гола стал Сильвестр Игбун, которому ассистировал Александр Пуцко. На 79-й минуте «Уфа» увеличила разрыв в счете благодаря голу Игбуна, который оформил дубль.

Таким образом, команда Валерия Карпина потерпела первое поражение в сезоне, а единственным клубом, который не проигрывал в текущем розыгрыше РПЛ, остался «Зенит».

«Уфа» с семью очками поднялась на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (11 баллов) остался на третьей позиции.

В седьмом туре «Уфа» на своем поле 24 августа сыграет с лидером РПЛ «Зенитом». «Ростову» предстоит домашняя встреча с «Рубином» (25 августа).