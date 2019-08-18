«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
twitter.com/SheffieldUnited
Автором единственного гола в матче стал полузащитник хозяев Джон Ландстрем, отличившийся на 47-й минуте встречи.
«Шеффилд Юнайтед» с четырьмя очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» (1) — на 14-м месте.
В третьем туре «Шеффилд Юнайтед» дома сыграет с «Лестер Сити». «Кристал Пэлас» на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед». Оба матча состоятся 24 августа.
Чемпионат Англии. Премьер-лига 2-й тур
«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 1:0 (0:0)
Гол: Ландстрем, 47«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек (Фримен, 29), Норвуд, Ландстрем, Макголдрик (Ягелка, 89), Робинсон (Макберни, 56)«Кристал Пэлас»: Гуаита, Келли, Данн, ван Анхолт, Уорд, Макартур (Уикхэм, 82), Миливоевич, Майер (Шлупп, 65), Бентеке, Таунсенд (Маккарти, 70), ЗааПредупреждения: Ландстрем, 7. Маккарти, 74. Болдок, 74. Фримен, 85