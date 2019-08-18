«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: счет матча 1:0, обзор гола

В поединке второго тура английской Премьер-Лигидома обыгралсо счетом 1:0 (0:0).

Фрагмент матча twitter.com/SheffieldUnited 1000 Фрибет для всех Забрать!

Автором единственного гола в матче стал полузащитник хозяев Джон Ландстрем, отличившийся на 47-й минуте встречи.

«Шеффилд Юнайтед» с четырьмя очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» (1) — на 14-м месте.

В третьем туре «Шеффилд Юнайтед» дома сыграет с «Лестер Сити». «Кристал Пэлас» на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед». Оба матча состоятся 24 августа.