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    «Локомотив» одержал волевую победу над «Динамо»

    «Динамо» — «Локомотив»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Локомотив» в выездном матче шестого тура первенства ФНЛ обыграл «Динамо» со счетом 2:1.

    Антон Миранчук
    Антон Миранчук

    «Бело-голубые» вышли вперед уже на 3-й минуте, когда Максимилиан Филипп со штрафного пробил под перекладину, и мяч от рук Гильерме влетел в сетку ворот.

    «Железнодорожники» отыгрались на 28-й минуте. Алексей Миранчук реализовал пенальти, назначенный за фол Владимира Рыкова на Гжегоже Крыховяке.

    Победный гол «красно-зеленые» забили на 82-й минуте. Алексей Миранчук сделал передачу к штрафной, Антон Миранчук сыграл в стенку с Рифатом Жемалетдиновым, выскочил один на один и аккуратно отправил мяч в дальний угол.

    Этот матч был 600-м для главного тренера «Локо» Юрия Семина в чемпионатах России.

    РПЛ. 6-й тур
    «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:2 (1:1)
    Голы: Филипп, 3 (1:0). Ал.Миранчук, 28 — с пенальти (1:1). Ант.Миранчук, 82 (1:2)«Динамо» (Москва): Лещук, Паршивлюк, Рыков, Шуньич (Ордец, 64), Плиев, Шиманьски (Кардозу, 59), Каборе, Нойштедтер, Нжи, Филипп (Грулев, 83), Шейдаев«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову, Жемалетдинов (Живоглядов, 90+1), Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Смолов (Джорджевич, 78)Предупреждения: Баринов, 2. Шиманьски, 13. Шуньич, 48. Крыховяк, 67. Идову, 68. Игнатьев, 84. Гильерме, 87

    В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает второе место (13 очков), а «Динамо» — 13-е (5 очков). 0

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