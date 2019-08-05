Рано говорить о том, что Тиль — звезда, считает Адвокат

Бывший главный тренер сборных России и Голландииподелился мнением о новичкеполузащитнике

«Очень скоро он может стать звездой. Разносторонний и умный футболист, что редкость в наше время, когда больше идет ставка на быстрый, силовой футбол. Но пока что Тилю не так много лет, у него все впереди.

Для своего возраста Тиль сделал достаточно — закрепился в основном составе, надел капитанскую повязку, забил в прошлом сезоне немало мячей. Но это еще не потолок, рано говорить о том, что этот футболист — звезда.

Подождите, а что помешало вырасти в звезду Промесу? Он сделал себе имя как раз в "Спартаке"! И если я правильно помню, взяли его примерно в том же возрасте, что и сейчас Тиля.

Если игрок по-настоящему талантлив и трудолюбив, он сделает себе имя где угодно. А Россия — хорошее место для развития карьеры. Ваш чемпионат по уровню точно не уступает голландскому, в чем-то даже превосходит.

Он атакующий полузащитник с неплохим навыком оборонительной работы — способен быстро переключиться в прессинг при потере мяча.

Может сыграть второго нападающего. Но лучше всего его использовать как центрального атакующего полузащитника», — приводит слова Адвоката «Спорт-Экспресс». 0