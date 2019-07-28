«Динамо» Киев — «Шахтер»: счет матча 2:1, обзор голов

Киевскоеодержало победу над донецким(2:1) в матче за Суперкубок Украины.

Счет в матче открыли в добавленное к первому тайму время «горянки», воспользовавшись паникой в штрафной «Динамо» после навеса с углового. Кривцов не смог пробить по пустым воротам, Беседин в спешке выбил мяч в сторону прямо на Алана Патрика, который выстрелил в дальний угол.

На 80-й минуте Динамо« сравняло. Мораес проиграл борьбу Никите Бурде в момент с навесом с углового, позволив защитнику киевлян расстрелять ворота Пятова головой.

А три минуты спустя Денис Гармаш зацепился за мяч на краю штрафной "Шахтера" и в падении пробил в дальний угол, Пятов не дотянулся.

Динамовцы в восьмой раз завоевали Суперкубок Украины. 0